SAD upozorava: Sloboda govora u Velikoj Britaniji pod pritiskom

U najnovijem Izvještaju američkog State Departmenta o ljudskim pravima za 2024. godinu, navodi se da se sloboda govora u Velikoj Britaniji pogoršala. Iako se ona općenito smatra zagarantovanom, postoje “posebna područja zabrinutosti”, naročito kada je riječ o ograničenjima političkog diskursa i izražavanja religijskih stavova kao što je molitva u takozvanim “sigurnim zonama”, piše Sky News.

Sigurnost građana

Još jedna osjetljiva tema jeste “sigurne zone” oko klinika za abortus, gdje su čak i tiha molitva ili mirni protesti aktivno zabranjeni, što američki zvaničnici vide kao ograničenje religijskih i građanskih sloboda.

Britanski premijer Kir (Keir) Starmer ranije je branio slobodu govora u Britaniji nakon što su zabrinutost izrazile osobe poput Džej Di Vensa (JD Vancea), navodi Sky News.

- Sloboda govora ključna je za demokratiju širom svijeta, uključujući i ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu, i ponosni smo što štitimo te slobode uz istovremeno osiguravanje sigurnosti naših građana - izjavio je glasnogovornik britanske vlade u odgovoru na izvještaj.

Izvještaj Sjedinjenih Američkih Država ističe britanske naredbe za zaštitu javnih prostora koje vijećima dopuštaju da ograniče određene aktivnosti na nekim javnim mjestima radi sprječavanja remećenja javnog reda i mira. Također se spominju "sigurne zone pristupa" oko klinika za pobačaj, za koje britansko Ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi da su osmišljene za zaštitu žena od uznemiravanja ili stresa.

Hladno djelovanje

Izvještaj također ukazuje na zabrinutost u vezi sa Zakonom o sigurnosti na internetu (Online Safety Act). Američka strana smatra da zakon i postupanje vlade nakon nereda u Southportu može imati hladno djelovanje na online diskusije i slobodno izražavanje.

Međutim, Džej Di Vens je ponovno izrazio zabrinutost tokom sastanka s ministrom vanjskih poslova Dejvidom Lemijem (Davidom Lammyjem) u svojoj seoskoj kući u Kentu prošle sedmice, rekavši kako ne želi da Ujedinjeno Kraljevstvo krene "vrlo mračnim putem" gubitka slobode govora, piše Sky News.

Administracija Donalda Trampa (Trumpa) također je optužena za pokušaje suzbijanja slobode govora i kritike, posebno kroz ciljanje univerziteta, s Harvardom kao najpoznatijim primjerom.