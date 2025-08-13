Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EKSTREMNI POŽARI

Španija u plamenu: Hitne službe na granici izdržljivosti

Hiljade hektara su izgorjele širom zemlje, zbog čega je više od 5.000 ljudi provelo noć ispred svojih domova

Alarmantno stanje u Španiji. Društvene mreže

A. H. K.

13.8.2025

Španija se suočava s jednim od najtežih perioda šumskih požara u posljednjih nekoliko godina. Dok se plamen širi kroz region, hiljade ljudi su evakuisane, a zemlja se nalazi na ivici vanrednog stanja.

Vlasti su posebno zabrinute zbog onih koji pogađaju provincije Ourense, Zamora i Leon.

Međutim, postoji zabrinutost i zbog aktivnih požara u Kaseresu, Asturiji i Madridu. Do sada su požari odnijeli dva života u Madridu i Leonu, 50-godišnjeg muškarca u Tres Kantosu (Madrid) i 35-godišnjeg muškarca koji se dobrovoljno javio da gasi požar.

Hiljade hektara su izgorjele širom zemlje, zbog čega je više od 5.000 ljudi provelo noć ispred svojih domova.

Posebno zabrinjava saopćenje Meteorološke agencije Španije koja je, uz objavljenu mapu, pojasnila kako se država i u narednim danima suočava s velikim rizikom od požara.

- Ove srijede, opasnost od šumskih požara i dalje je na vrlo visokom ili ekstremnom nivou u većem dijelu Španije, uprkos vjerovatnoći pljuskova u mnogim područjima. Nalazimo se u najkritičnijem trenutku sezone. Poduzmite ekstremne mjere opreza- navedeno je u saopćenju.

Povodom požara oglasio se i premijer Španije Pedro Sančez (Sanchez).

- Timovi za hitne slučajeve nastavljaju borbu protiv požara u različitim dijelovima naše zemlje. Situacija s požarima ostaje ozbiljna. Neophodan je izuzetan oprez. Još jednom hvala svima vama koji neumorno rade na suzbijanju požara - rekao je Sančez.

# POŽAR
# ŠPANIJA
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.