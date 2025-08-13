Španija u plamenu: Hitne službe na granici izdržljivosti

Španija se suočava s jednim od najtežih perioda šumskih požara u posljednjih nekoliko godina. Dok se plamen širi kroz region, hiljade ljudi su evakuisane, a zemlja se nalazi na ivici vanrednog stanja.

Vlasti su posebno zabrinute zbog onih koji pogađaju provincije Ourense, Zamora i Leon.

Međutim, postoji zabrinutost i zbog aktivnih požara u Kaseresu, Asturiji i Madridu. Do sada su požari odnijeli dva života u Madridu i Leonu, 50-godišnjeg muškarca u Tres Kantosu (Madrid) i 35-godišnjeg muškarca koji se dobrovoljno javio da gasi požar.

Hiljade hektara su izgorjele širom zemlje, zbog čega je više od 5.000 ljudi provelo noć ispred svojih domova.

Posebno zabrinjava saopćenje Meteorološke agencije Španije koja je, uz objavljenu mapu, pojasnila kako se država i u narednim danima suočava s velikim rizikom od požara.