Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BROJNE REAKCIJE

Neočekivana podrška: Lista državnika koji žele da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir

Među njima su lideri Armenije, Azerbejdžana, Kambodže, Pakistana, Izraela, Gabona i Ruande

Trampova nominacija za Nobelovu nagradu za mir. Instagram

A. H. K.

13.8.2025

Bijela kuća je objavila listu stranih državnika koji podržavaju nominaciju Donalda Trampa (Trumpa) za Nobelovu nagradu za mir. Među njima su lideri Armenije, Azerbejdžana, Kambodže, Pakistana, Izraela, Gabona i Ruande, čime je Tramp dobio neočekivanu međunarodnu podršku. Ovaj potez ponovno je otvorio debatu o njegovoj spornoj diplomatskoj politici.

U Bilješkama zajednice, u kontekstu koji su dodali korisnici na društvenoj mreži X - istaknuto je da je Trump eskalirao napetosti s Iranom, Kinom i drugim zemljama, pa se njegovi postupci ne mogu opisati kao dosljedno mirni.

Bijela kuća objavila je popis stranih čelnika koji su podržali Trampovu nominaciju. PlatformaX

Što se tiče njegove tvrdnje da bi mogao završiti rat u Ukrajini za 24 sata, niko to više ne spominje, budući da je Tramp kasnije rekao da se samo šalio.

# SAD
# NOBELOVA NAGRADA
# PODRŠKA
# DONALD TRAMP
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.