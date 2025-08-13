Bijela kuća je objavila listu stranih državnika koji podržavaju nominaciju Donalda Trampa (Trumpa) za Nobelovu nagradu za mir. Među njima su lideri Armenije, Azerbejdžana, Kambodže, Pakistana, Izraela, Gabona i Ruande, čime je Tramp dobio neočekivanu međunarodnu podršku. Ovaj potez ponovno je otvorio debatu o njegovoj spornoj diplomatskoj politici.

U Bilješkama zajednice, u kontekstu koji su dodali korisnici na društvenoj mreži X - istaknuto je da je Trump eskalirao napetosti s Iranom, Kinom i drugim zemljama, pa se njegovi postupci ne mogu opisati kao dosljedno mirni.