Saudijska kompanija negirala umješanost u transport oružja za Izrael

Iako su italijanski mediji objavili da su radnici blokirali saudijski brod Bahri Janbu (Bahri Yanbu), koji je navodno prevozio oružje za Izrael iz Amerike, iz ove kompanije su se oglasili i negirali te navode.

Iz kompanije su naveli da su optužbe potpuno lažne i neosnovane, te da su oni posvećeni uspostavljenoj politici prema Palestini.

Naglasili su da nikada nisu niti će prevoziti robu ili pošiljke u Izrael u bilo kojem obliku, kao i da roba koju prevoze podliježe strogom nadzoru i rigoroznim procedurama.

Podsjećamo da su italijanski mediji izvjestili 7. avgusta da su lučki radnici presreli saudijski brod Bahri Janbu koji je stigao iz Amerike, jer je navodno nosio veliku količinu naoružanja i vojne opreme ka Izraelu.



