Netanjahu sanja o Velikom Izraelu: Jeziva vizija koja uključuje teritorije Palestine, Jordana i dio Egipta

Benjamin Netanjahu (Netanyahu) u razgovoru za i24 kazao je da je na "historijskoj i duhovnoj misiji" te da je "vrlo" vezan za viziju Velikog Izraela.

Ta vizija uključuje područja predviđena za buduću palestinsku državu, a moguće i područja koja su dio današnjeg Jordana i Egipta.

Novinar Sharon Gal, koji je kratko bio desničarski zastupnik u Knessetu, darovao je Netanjahuu ono što naziva amuletom "kartom Obećane zemlje". Našalio se da se ne želi dodatno "uplesti" Netanjahua u slučaju protiv premijera zbog navodnog primanja nakita i druge luksuzne robe od nekoliko poslovnih ljudi za njega i njegovu suprugu Saru.

Na pitanje osjeća li povezanost s "ovom vizijom" Velikog Izraela, Netanjahu je odgovorio: "Vrlo".

Sam amulet se ne pojavljuje na ekranu. Izraz Veliki Izrael korišten je nakon Šestodnevnog rata u junu 1967. za označavanje Izraela i područja koja je upravo osvojio - Istočni Jerusalem, Zapadna obala, Pojas Gaze, Sinajski poluotok i Golanska visoravan.

Taj su izraz koristili i neki rani cionisti, uključujući Ze'eva Jabotinskog, prethodnika Netanjahuove stranke Likud, kako bi se referirali na današnji Izrael, Gazu i Zapadnu obalu te današnji Jordan.

Na Galovo pitanje o Velikom Izraelu nakon što je premijera pitao osjeća li da je na misiji u ime jevrejskog naroda, Netanjahu odgovara da je "na misiji generacija - postoje generacije Jevreja koje su sanjale o dolasku ovdje i generacije Jevreja koje će doći nakon nas".

- Dakle, ako me pitate imam li osjećaj misije, historijski i duhovno, odgovor je da - rekao je Netanjahu.