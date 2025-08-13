Tramp: Da dobijem Moskvu i Lenjingrad, opet bi rekli da je loš dogovor

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je ponovo oštro kritikovao američke medije, optužujući ih za pristrasno izvještavanje o njegovom sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U objavi na društvenim mrežama poručio je da novinari “rade prekovremeno” kako bi ga diskreditovali, te da bi čak i u slučaju da je u pregovorima dobio Moskvu i Lenjingrad besplatno, mediji to nazvali lošim dogovorom.

- Veoma nepravedni mediji rade na mom sastanku s Putinom. Stalno citiraju otpuštene gubitnike i zaista glupe ljude poput Džona Boltona (Johna Boltona), koji je upravo rekao da, iako se sastanak održava na američkom tlu, ‘Putin je već pobijedio’. Šta to znači? Pobjeđujemo u svemu. Lažne vijesti rade prekovremeno (nema poreza na prekovremeni rad!). Kad bih dobio Moskvu i Lenjingrad besplatno, kao dio dogovora s Rusijom, lažni mediji bi rekli da sam napravio loš posao! Ali sada su uhvaćeni. Pogledajte sve prave vijesti koje izlaze o njihovoj korupciji. To su bolesni i nepošteni ljudi koji vjerovatno mrze našu zemlju. Ali nije važno jer pobjeđujemo u svemu!!! MAGA