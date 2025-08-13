OFANZIVA NA MEDIJE

Tramp: Da dobijem Moskvu i Lenjingrad, opet bi rekli da je loš dogovor

U objavi na društvenim mrežama poručio je da novinari “rade prekovremeno” kako bi ga diskreditovali

Tramp kritikovao način na koji mediji prate njegov nadolazeći sastanak.

A. H. K.

13.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je ponovo oštro kritikovao američke medije, optužujući ih za pristrasno izvještavanje o njegovom sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U objavi na društvenim mrežama poručio je da novinari “rade prekovremeno” kako bi ga diskreditovali, te da bi čak i u slučaju da je u pregovorima dobio Moskvu i Lenjingrad besplatno, mediji to nazvali lošim dogovorom.

Tramp protiv medija.

- Veoma nepravedni mediji rade na mom sastanku s Putinom. Stalno citiraju otpuštene gubitnike i zaista glupe ljude poput Džona Boltona (Johna Boltona), koji je upravo rekao da, iako se sastanak održava na američkom tlu, ‘Putin je već pobijedio’. Šta to znači? Pobjeđujemo u svemu. Lažne vijesti rade prekovremeno (nema poreza na prekovremeni rad!). Kad bih dobio Moskvu i Lenjingrad besplatno, kao dio dogovora s Rusijom, lažni mediji bi rekli da sam napravio loš posao! Ali sada su uhvaćeni. Pogledajte sve prave vijesti koje izlaze o njihovoj korupciji. To su bolesni i nepošteni ljudi koji vjerovatno mrze našu zemlju. Ali nije važno jer pobjeđujemo u svemu!!! MAGA

