Slon iz Indije izgazio turistu koji je htio selfi: Završio i bez odjeće i bez ponosa

Dramatičan trenutak desio se u rezervatu prirode na jugozapadu Indije, kada je R. Basavaraj (51) iz Nandžanguda ušao u zaštićenu zonu kako bi napravio selfi sa slonom. Snimak, objavljen na društvenim mrežama, prikazuje ga kako bježi od bijesnog divljača, zatim pada na cestu. Ono što je uslijedilo šokiralo je prisutne.
— Slon se zaletio i izgazao ga, a onda nestao u šumi — navodi Daily Mail.
Povrijeđeni Basavaraj izgubio je pantalone i donji veš, ali je nekako uspio ustati i potražiti pomoć. Prevezen je u bolnicu sa težim povredama. Ni tu nisu prestale njegove muke, dobio je novčanu kaznu od 25 000 rupija (oko 200 eur) i morao je snimiti video-priznanje, u kojem je priznao da nije poznavao pravila o bezbjednom ophođenju s divljim životinjama.
Svjedok događaja, Danijel Osorio, rekao je da je slon u vrijeme incidenta mirno jeo mrkvu pored puta, ali da ga je bljesak kamere iznenadio i isprovocirao napad. Ovaj događaj, piše Daily Mail, služi kao oštra opomena da divlje životinje nisu rekvizit za selfije.