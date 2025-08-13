Horor u luna-parku: Mladić izgubio kontrolu, ostao bez pantalona pred publikom





Ono što je trebalo biti bezbrižna zabava u luna-parku, za jednog mladića završilo je u potpunom haosu. Snimak objavljen na platformi ItemFix prikazuje grupu posjetilaca kako uživaju u vožnji, dok mladić u tirkiznoj majici iznenada gubi kontrolu.

U samo nekoliko sekundi počeo je udarati u ljude oko sebe, izgubio ravnotežu i pao. Usred te borbe, pantalone su mu spale, a on se, u pokušaju da ih zadrži, očajnički uhvatio za farmerke muškarca pored sebe.

Publika i ostali učesnici vožnje ostali su šokirani prizorom, a jedan od gledatelja ironično je prokomentarisao:

- Ovo je vjerovatno prvi put da je luna-park nekoga maltretirao.