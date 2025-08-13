Rusija ponovila svoje uvjete za prekid rata prije susreta Trampa i Putina

Rusija je danas saopćila da njen stav o ratu u Ukrajini ostaje isti kao i prošle godine, kada je predsjednik Vladimir Putin iznio svoje uvjete: potpuno povlačenje ukrajinskih snaga iz ključnih područja i odustajanje Kijeva od članstva u NATO savezu.

Predsjednici Putin i Donald Tramp sastat će se u petak na Aljasci, što će biti prvi američko-ruski samit od 2021. godine, a tema razgovora biće mogućnost okončanja sukoba. Tramp je poručio da će obje strane morati razmijeniti dio teritorija koji sada drže kako bi se dogovor postigao.

Trenutno Rusija kontroliše 19 posto teritorije Ukrajine, uključujući cijeli Krim, Luhansku oblast, više od 70 posto Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti, te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjipropetrovske oblasti.

Nepromijenjen stav

Nakon medijskih izvještaja da Vašington vjeruje kako je Putin spreman na kompromis oko teritorijalnih zahtjeva, glasnogovornik ruskog Ministarstva vanjskih poslova Aleksej Fadejev odgovorio je:

- Stav Rusije ostaje nepromijenjen, a on je iznesen u ovoj sali prije nešto više od godinu dana, 14. juna 2024. godine - rekao je Fadejev, podsjetivši na Putinov govor u ministarstvu.

Tada je ruski lider zahtijevao povlačenje ukrajinskih trupa iz dijelova Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti koje Kijev još uvijek kontroliše. Također je tražio da Ukrajina zvanično obavijesti Moskvu o odustajanju od NATO-a i prihvati status neutralne i nesvrstane države.

Pored toga, Putin je insistirao na garancijama prava govornika ruskog jezika u Ukrajini, kao i priznavanju "stvarnosti" da su Krim, Luhansk, Doneck, Zaporižja i Herson sada dio Rusije, što bi moralo biti potvrđeno i međunarodnim sporazumima.

Ukrajina je iste godine njegove zahtjeve odbacila, nazvavši ih apsurdnim ultimatumom. Zvanični Kijev i dalje poručuje da nikada neće priznati rusku okupaciju svog teritorija, dok većina država svijeta priznaje ukrajinske granice iz 1991. godine.

Reakcija Zelenskog

Predsjednik Volodimir Zelenski je naglasio da Rusija prvo mora pristati na prekid vatre prije razgovora o teritorijalnim pitanjima, odbacujući bilo kakav prijedlog povlačenja ukrajinskih snaga iz Donbasa ili predaje odbrambenih položaja.

Zelenski se danas nalazi u Berlinu, gdje se sastaje s njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, a zatim zajedno učestvuju u videokonferenciji s evropskim liderima, generalnim sekretarom NATO-a i američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Uoči razgovora, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao: "Evropski lideri žele da se postigne dogovor, a radi se o sjajnim ljudima."