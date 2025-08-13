Zelenski: Putin ne želi mir, sankcije Rusiji moraju ostati

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je konferenciju za novinare nakon virtuelnog sastanka s evropskim liderima i američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Novinari su ga pitali pod kojim bi uslovima mogao razgovarati o razmjeni teritorija s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Uspjeh zavisi od rezultata pregovora - rekao je Zelenski, ističući da je veoma optimističan nakon današnjeg razgovora.

Govoreći o planiranom susretu Putina i Trampa u petak, naglasio je da ga ne bi nazvao "historijskim trenutkom" te dodao da će prvo sačekati konkretne rezultate.

Zelenski je poručio da želi nastavak sankcija protiv Rusije ako Kremlj ne pristane na prekid vatre.

- Iskoristio sam današnji sastanak da predsjedniku Trampu i evropskim liderima kažem da Putin ne želi mir - izjavio je ukrajinski lider.

Dodao je da su lideri iz cijelog svijeta ujedinjeni u postizanju "mira u Ukrajini", te naglasio kako je Tramp potvrdio podršku Ukrajini i poručio da je Amerika spremna nastaviti s pružanjem pomoći.