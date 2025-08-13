Merc: Morat ćemo izvršiti veći pritisak na Putina ako Rusija ne napravi pomak ka miru

Nakon virtuelnog sastanka evropskih lidera, ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trampa, konferenciju za medije održao je domaćin susreta, njemački kancelar Fridrih Merc.

- Veoma mi je drago što u Berlinu mogu ugostiti predsjednika Zelenskog - rekao je Merc na početku obraćanja.

- Danas se navršava 64 godine od izgradnje Berlinskog zida, koji je bio simbol podjele Evrope. Tu podjelu Evropa je uspjela prevazići, ali ruska invazija na Ukrajinu ponovo je otvorila te podjele - dodao je njemački kancelar.

Merc je istakao da Evropljani čine sve što mogu kako bi podržali dnevni red za sastanak između Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.

- Na Aljasci se moraju zaštititi sigurnosni interesi Evrope i Ukrajine - rekao je on.

O američko-ruskim razgovorima, Merc je naglasio: "Predsjednik Tramp zna da se može osloniti na svoje evropske partnere u radu na miru u Ukrajini."

Dodao je i da Ukrajina mora biti uključena u mirovne pregovore.

- Evropa i SAD morat će izvršiti veći pritisak na Putina ako Rusija ne napravi pomak ka miru - poručio je Merc.