Makron: Tramp se složio da Ukrajina mora biti za stolom pregovora s Rusijom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poručio je da Ukrajina mora učestvovati u svim pregovorima o teritoriji i prekidu vatre s Rusijom, prenio je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron).

Makronova izjava je prvi nagovještaj ishoda razgovora između Trampa, evropskih lidera i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, uoči Trampovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak.

Ako se Trampovo insistiranje potvrdi, to bi moglo umiriti Ukrajinu i njene saveznike, koji strahuju da bi Tramp i Putin mogli dogovoriti sporazum bez Kijeva, na štetu ukrajinskog teritorija.

Tramp i Putin će razgovarati o završetku sukoba koji traje tri i po godine. Tramp je ranije rekao da će obje strane morati pristati na razmjenu teritorija kako bi se rat okončao, u kojem je poginulo desetine hiljada ljudi, a milioni su raseljeni.

U Evropi postoji bojazan da bi razmjena teritorija mogla Rusiji dati gotovo petinu Ukrajine i ohrabriti Putina da ide dalje prema zapadu.