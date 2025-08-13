Netanjahu pozvao Irance da izađu na ulice i zatraže odgovornost vlade

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) pozvao je Irance da izađu na ulice i zatraže odgovornost od svoje vlade, dok se zemlja bori s nestašicom struje i vode.

Netanjahuove izjave uslijedile su samo dva mjeseca nakon što su se ljuti neprijatelji upustili u 12-dnevni sukob u kome su Izrael i Iran razmijenili teške udare.

Nestašica vode

U iznenadnoj izraelskoj ofanzivi ubijeni su visoki vojni zapovjednici, nuklearni naučnici i stotine ostalih u Iranu.Iranski balistički projektili ispaljeni su na Izrael, nekoliko projektila uspjelo je izbjeći njegovu protuzračnu odbranu, ubivši 30 ljudi. U video obraćanju objavljenom na internetu, Netanjahu se osvrnuo na kontinuiranu nestašicu vode u Iranu koja je dovela do dramatičnog pada nivoa vode u rezervoarima zemlje.

Prošle su sedmice iranske vlasti također naredile brojnim vladinim uredima da se zatvore u pokušaju smanjenja potrošnje energije jer toplotni val opterećuje proizvodne kapacitete.

- U ovoj brutalnoj ljetnoj vrućini nemate ni čistu, hladnu vodu koju biste mogli dati svojoj djeci. Dakle, evo sjajne vijesti, čim vaša zemlja bude slobodna, vrhunski izraelski stručnjaci za vodu preplavit će svaki iranski grad donoseći najsavremeniju tehnologiju i znanje - rekao je Netanjahu.

Poziv Irancima

Zatim je pozvao Irance da "preuzmu rizike za slobodu“, izađu na ulice i izgrade bolju budućnost za svoje porodice i za sve Irance.

Izraelski premijer u prošlosti je koristio video poruke kako bi se obratio zemljama s kojima je Izrael u sukobu i pozivao njihove građane da uzmu stvari u svoje ruke.

Govor dolazi u trenutku kada se Netanjahu suočava sa sve većim pritiskom u zemlji i inostranstvu da okonča 22-mjesečni izraelski rat u Gazi u jeku upozorenja na nadolazeću glad i osigura oslobađanje izraelskih talaca koji se tamo drže, prenosi AFP.