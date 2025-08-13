Granice Ukrajine bi formalno ostale iste, ali Rusija bi imala kontrolu nad dijelovima teritorija?

Granice Ukrajine formalno bi ostale nepromijenjene, a Vitkof, koji posjeduje i mandat za posredovanje na Bliskom istoku, navodno podržava prijedlog. Američka strana smatra da bi se time izbjegla odredba ukrajinskog ustava koja zabranjuje predaju teritorija bez “sveukrajinskog” referenduma.

Izvor blizak američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost tvrdi da je ideja prvi put spomenuta prije nekoliko sedmica u razgovorima između Stiva Vitkofa (Stevea Witkoffa), izaslanika predsjednika SAD-a Donalda Trampa za mir, i ruskih dužnosnika.

Prema predloženom scenariju, Rusija bi imala vojnu i gospodarsku kontrolu nad dijelovima Ukrajine koje trenutno drži – Lugansk, Donjeck, Zaporižja, Herson i Krim – kroz vlastito upravljačko tijelo, slično izraelskoj de facto kontroli nad palestinskim teritorijem koji je 1967. godine oduzet Jordanu.

Sjedinjene Države i Rusija razmatrale su mogućnost primjene modela sličnog izraelskoj okupaciji Zapadne obale kako bi okončale rat u Ukrajini, piše britanski Times.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacuje bilo kakvu pomisao na predaju zemlje, ali zagovornici modela okupacije vjeruju da bi to mogao biti način za postizanje primirja nakon više od tri godine rata.

- Bit će isto kao što Izrael okupira Zapadnu obalu – s guvernerom, s ekonomijom koja je povezana s Rusijom, a ne s Ukrajinom. No i dalje će to biti Ukrajina, jer Ukrajina nikada neće odustati od svog suvereniteta. Ali u stvarnosti, to će biti okupirani teritorij, a model je Palestina - rekao je izvor blizak pregovorima.

Međunarodni presedani i kritike

Okupacija Zapadne obale od strane Izraela proglašena je nezakonitom od strane Međunarodnog suda pravde, koji SAD ne priznaje, a Rusija djelomično. U martu 2022. isti sud naložio je Rusiji da "odmah obustavi vojne operacije” u Ukrajini, ali odluka se ne provodi jer sud nema mehanizam za primjenu.

UN je u septembru prošle godine izglasao rezoluciju kojom se traži povlačenje izraelske vojske, prestanak izgradnje novih naselja i evakuacija doseljenika. Izrael i SAD glasali su protiv, dok je Velika Britanija bila suzdržana.

Neki američki pregovarači smatraju da bi takav model samo priznao “realnost na terenu” u Ukrajini i odražavao nespremnost drugih država da se vojno uključe. Prema njima, cilj je definirati granice ruske okupacije, što Putin pokušava maksimalno proširiti prije summita s Trampom na Aljasci.

Sebastian Gorka, Trampov viši direktor za protuterorizam, rekao je u maju za Politico: “Priznajemo realnost na terenu. Naš je prioritet iznad svega – bilo na Bliskom istoku ili u Ukrajini – zaustaviti krvoproliće. Sve ostalo dolazi nakon toga.”

Paralela sa Zapadnom obalom

Izraelska vojska okupirala je Zapadnu obalu u Šestodnevnom ratu 1967. godine, stavljajući Palestince pod izraelsku kontrolu. Iako Palestinska samouprava upravlja većinom gradova i sela, Izrael zadržava ukupnu kontrolu teritorija, provodi vojne patrole i kontrolne točke, dok Palestinci moraju imati dozvole za putovanja prema Gazi ili Istočnom Jeruzalemu.

Okupacija je široko kritikovana zbog izgradnje stotina naselja i dvostrukog pravnog sistema – izraelski civili podliježu izraelskim zakonima i imaju biračka prava, dok su Palestinci pod vojnom upravom i nemaju pravo glasa na izraelskim izborima.