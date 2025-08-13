Tajni posao: Izrael prodao oružje vrijedno 1,6 milijardi dolara: Srbija vjerovatni kupac?

Jedna od ozbiljnijih iako nezvaničnih vijesti dana stiže iz Izraela gdje je tamošnja vojna industrija zaključila posao vrijednosti 1,6 milijardi dolara, u kojem je isporučena kombinacija sofisticiranih artiljerijskih raketnih sistema, izviđačkih i borbenih bespilotnih letjelica, kao i moderni senzorski i obavještajni setovi.

Strateško jačanje

Premda kupac nije eksplicitno imenovan, sve ukazuje da se radi o Srbiji, što implicira snažno strateško jačanje balkanske države.

Ponajprije, ponovo se spominje Elbit Systems, izraelska kompanija koja je neformalno objavila ugovor s neimenovanom evropskom državom. Tipovi isporučenih sistema, kao i ranije najave od strane srbijanskih zvaničnika, sugerišu da je riječ o istoj narudžbi koju je predsjednik Aleksandar Vučić spomenuo u kontekstu nabavke precizne višecijevne artiljerije i modernih senzorskih tehnologija.

- Ovaj ugovor također uključuje industrijsku saradnju s ciljem jačanja nacionalnih industrijskih kapaciteta kupca u spomenutim oblastima - rekao je Bezhalel Mahlis (Machlis) izvršni direktor kompanije Elbit Systems.

Prema pisanju portala Tango six načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović u svom je nedavnom obraćanju nagovijestio nabavku sofisticiranih informacijskih sistema u projektu "Digitalna armija".

Uska saradnja

- Implementacija projekta "Digitalna armija“ će taktičkim jedinicama omogućiti pristup najnaprednijim digitalnim alatima, što će povećati situacionu svijest, znatno skratiti proces donošenja odluke i vrijeme za dejstvo uz opremanje savremenim naoružanjem i vojnom opremom. Vojsku Srbije će učiniti operativnijom i ubojitijom - rekao je Mojsilović.

Izjave prvog čovjeka Vojske Srbije i predsjednika Srbije poklapaju se sa saopštenjem Izraela s kojim vojna industrija Srbije ima vrlo usku saradnju.