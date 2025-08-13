ORUŽANI SPORAZUM

Tajni posao: Izrael prodao oružje vrijedno 1,6 milijardi dolara: Srbija vjerovatni kupac?

Prema dostupnim informacijama, izraelska kompanija isporučila je artiljerijske raketne sisteme, dronove i senzorske tehnologije

Izrael prodao oružje evropskoj zemlji.

A. H. K.

13.8.2025

Jedna od ozbiljnijih iako nezvaničnih vijesti dana stiže iz Izraela gdje je tamošnja vojna industrija zaključila posao vrijednosti 1,6 milijardi dolara, u kojem je isporučena kombinacija sofisticiranih artiljerijskih raketnih sistema, izviđačkih i borbenih bespilotnih letjelica, kao i moderni senzorski i obavještajni setovi. 

Strateško jačanje

Premda kupac nije eksplicitno imenovan, sve ukazuje da se radi o Srbiji, što implicira snažno strateško jačanje balkanske države.

Ponajprije, ponovo se spominje Elbit Systems, izraelska kompanija koja je neformalno objavila ugovor s neimenovanom evropskom državom. Tipovi isporučenih sistema, kao i ranije najave od strane srbijanskih zvaničnika, sugerišu da je riječ o istoj narudžbi koju je predsjednik Aleksandar Vučić spomenuo u kontekstu nabavke precizne višecijevne artiljerije i modernih senzorskih tehnologija.  

- Ovaj ugovor također uključuje industrijsku saradnju s ciljem jačanja nacionalnih industrijskih kapaciteta kupca u spomenutim oblastima - rekao je Bezhalel Mahlis (Machlis) izvršni direktor kompanije Elbit Systems.

Prema pisanju portala Tango six načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović u svom je nedavnom obraćanju nagovijestio nabavku sofisticiranih informacijskih sistema u projektu "Digitalna armija".

Uska saradnja

- Implementacija projekta "Digitalna armija“ će taktičkim jedinicama omogućiti pristup najnaprednijim digitalnim alatima, što će povećati situacionu svijest, znatno skratiti proces donošenja odluke i vrijeme za dejstvo uz opremanje savremenim naoružanjem i vojnom opremom. Vojsku Srbije će učiniti operativnijom i ubojitijom - rekao je Mojsilović.

Izjave prvog čovjeka Vojske Srbije i predsjednika Srbije poklapaju se sa saopštenjem Izraela s kojim vojna industrija Srbije ima vrlo usku saradnju.

