Tramp i Putin sastat će se u vojnoj bazi iz Hladnog rata

Susret predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i ruski lider Vladimir Putin bit će održan u petak, u vojnoj bazi koja je štitila SAD od Sovjetskog saveza tokom Hladnog rata, a i sada ih štiti od Rusije.

To je baza Elmendorf-Ričardson vazduhoplovnih snaga i kopnene vojske u blizini Enkoridža, najvećeg grada savezne države Aljaske, saopštio je zvaničnik Bijele kuće.

Vojne aktivnosti

Baza je nastala spajanjem vazduhoplovne baze Elmendorf i vojne tvrđave Ričardson, a odatle su se, tokom Hladnog rata, pratile i odvraćale vojne aktivnosti i moguće nuklearne napade Sovjetskog saveza.

Ona je, tokom Hladnog rata, stekla naziv "Najbolji pokrivač Sjeverne Amerike", navodi se na sajtu baze.

Presretanje letjelica

Avioni iz baze i dalje presreću ruske letjelice koje redovno ulaze u vazdušni prostor SAD.

Zadaci te baze su da podrži i brani interese SAD u Azijsko-pacifičkom regionu i širom svijeta obezbjeđujući jedinice spremne za slanje avionima širom svijeta i dejstvovanje snaga po zahtjevu Jedinstvene borbene komande Oružanih snaga SAD odgovorne za Indo-pacifički region (USINDOPACOM). Tramp bi sa Putinom trebalo da razgovara o sporazumu za okončanje rata u Ukrajini, koji traje od februara 2022. godine.

Konstruktivan razgovor

Lideri nekoliko zemalja Evropske unije (EU) i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski imali su danas onlajn sastanak s Trampom, pošto oni nisu pozvani na samit na Aljasci.

Njemački kancelar Fridrih Merc ocijenio je da je "razgovor bio konstruktivan", a predsjednik Francuske Emanuel Makron je povtrdio da Tramp želi da s Putinom postigne dogovor o prekidu vatre u Ukrajini.