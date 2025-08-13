

PREDSJEDNIK IRANA

Pezeškijan kritikovao Netanjahuov poziv Irancima da izađu na ulice

Režim koji lišava narod Gaze vode i hrane želi donijeti vodu narodu Irana? Kakva fatamorgana, izjavio je Pezeškijan

M. Až.

13.8.2025

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u srijedu je kritikovao poziv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Irancima da se pobune protiv svoje vlade zbog nestašice struje i vode.

Netanjahuova video poruka stigla je u trenutku kada se Iran bori s upornom nestašicom vode i struje u jeku ljetnih vrućina.

Također je stigla samo dva mjeseca nakon 12-dnevnog rata između zakletih neprijatelja, koji je započeo neviđenim izraelskim napadom na iransku vojnu i nuklearnu infrastrukturu, kao i stambena područja.

U svojim izjavama, izraelski premijer pozvao je Irance da "preuzmu rizike za slobodu", "izađu na ulice" i zatraže odgovornost od iranske vlade.

Predložio je dovođenje izraelskih stručnjaka za vodu kako bi Teheranu pružili "vrhunsku tehnologiju i znanje".

U objavi na platormi društvenih mreža X, Pezeškijan je kritikovao Netanjahua.

- Režim koji lišava narod Gaze vode i hrane želi donijeti vodu narodu Irana? Kakva fatamorgana! - rekao je Pezeškijan.

Agencije Ujedinjenih nacija upozorile su da u Pojasu Gaze vlada glad, a Izrael ozbiljno ograničava dotok pomoći.

Slike bolesne i mršave palestinske djece izazvale su međunarodno ogorčenje. Izrael je negirao optužbe.

Izrael vodi intenzivan i smrtonosni rat na palestinskoj teritoriji protiv palestinske grupe Hamas od oktobra 2023.

Netanjahu ima iskustva s produkcijom takvih video snimaka usmjerenih protiv Irana, prenosi Reuters.

