Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREMIJER IZRAELA

Netanjahu želi raseliti Palestince iz Gaze, pregovara s pet zemalja o prihvatu izbjeglica

Svi oni koji su zabrinuti za Palestince i kažu da žele pomoći Palestincima trebali bi im otvoriti svoja vrata, poručio je

Netanjahu želi raseliti Palestince iz Gaze. AP

M. Až.

13.8.2025

Prema izvještaju Kanala 12, Izrael vodi razgovore s pet zemalja – Indonezijom, Somalijom, Ugandom, Južnim Sudanom i Libijom – o mogućem preseljenju Palestinaca iz Pojasa Gaze.

- Neke od zemalja pokazuju veću otvorenost nego ranije za prihvatanje dobrovoljne imigracije iz Pojasa Gaze - rekao je diplomatski izvor za ovaj list, posebno ističući Indoneziju.

Ipak, kako se navodi, još uvijek nisu donesene nikakve konkretne odluke.

Izvještaj se nadovezuje na tvrdnje Associated Pressa da je Izrael razmatrao preseljenje stanovnika Gaze u Južni Sudan, što je ta zemlja odbacila kao potpuno neosnovano.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otvoreno je podržao masovnu emigraciju stanovnika Gaze, a ranije je istu ideju podržao i američki predsjednik Donald Tramp.

- Svi oni koji su zabrinuti za Palestince i kažu da žele pomoći Palestincima trebali bi im otvoriti svoja vrata. Čemu nam propovijedate? Mi ih ne tjeramo – mi im omogućavamo da odu - poručio je Netanjahu, koji je najavio potpunu vojnu okupaciju grada Gaze.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# GAZA
PRIKAŽI KOMENTARE (57)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.