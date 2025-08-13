Netanjahu želi raseliti Palestince iz Gaze, pregovara s pet zemalja o prihvatu izbjeglica

Prema izvještaju Kanala 12, Izrael vodi razgovore s pet zemalja – Indonezijom, Somalijom, Ugandom, Južnim Sudanom i Libijom – o mogućem preseljenju Palestinaca iz Pojasa Gaze.

- Neke od zemalja pokazuju veću otvorenost nego ranije za prihvatanje dobrovoljne imigracije iz Pojasa Gaze - rekao je diplomatski izvor za ovaj list, posebno ističući Indoneziju.

Ipak, kako se navodi, još uvijek nisu donesene nikakve konkretne odluke.

Izvještaj se nadovezuje na tvrdnje Associated Pressa da je Izrael razmatrao preseljenje stanovnika Gaze u Južni Sudan, što je ta zemlja odbacila kao potpuno neosnovano.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otvoreno je podržao masovnu emigraciju stanovnika Gaze, a ranije je istu ideju podržao i američki predsjednik Donald Tramp.

- Svi oni koji su zabrinuti za Palestince i kažu da žele pomoći Palestincima trebali bi im otvoriti svoja vrata. Čemu nam propovijedate? Mi ih ne tjeramo – mi im omogućavamo da odu - poručio je Netanjahu, koji je najavio potpunu vojnu okupaciju grada Gaze.