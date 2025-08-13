Sky News: "Primirje u Ukrajini bi bilo privremeno, Putin bi se vratio po još"

Analiza Sky Newsa upozorava da Ukrajina s velikim oprezom gleda na predstojeći samit predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci. U Kijevu smatraju da ovaj sastanak Putina vraća na svjetsku scenu, što vide kao svojevrsnu nagradu za agresiju na njihovu zemlju.

Prema analizi, Ukrajina prije svega želi prekid vatre kao preduslov za bilo kakve pregovore. Nakon toga traži čvrsta sigurnosna jamstva, svjesna da bi Putin mogao ponovo napasti i nakon eventualnog mirovnog sporazuma. Također, Kijev insistira na odšteti za obnovu zemlje, a ključ za to vidi u zamrznutoj ruskoj imovini i rubljama na Zapadu, koji bi se mogli iskoristiti za finansiranje obnove.

Analiza upozorava i na bojazan da bi Putin mogao iskoristiti sastanak kako bi uvjerio Trampa da je obnova američko-ruskih odnosa vrijedna ustupaka, bez obzira na sudbinu Ukrajine. To bi, navodi se, omogućilo Moskvi da se ekonomski i vojno oporavi te za nekoliko godina krene u novi sukob, posebno ako ne bude jasnih sigurnosnih garancija za Ukrajinu sa Zapada.

Sky News piše i da Tramp, zajedno sa svojim bliskim prijateljem i pregovaračem Stivenom Vitkofom, navodno vjeruje kako bi Putina moglo zadovoljiti da zadrži dio teritorija osvojenog silom. Međutim, Putin je više puta poručio da želi mnogo više – potpuno ukidanje ukrajinske državnosti.

Analiza zaključuje da bi svaki dogovor koji to ne sprječava bio samo privremeno rješenje, jer bi Putin, kada god mu se ukaže prilika, ponovo krenuo po još.