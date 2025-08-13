Papa Lav XIV: "Na samitu Tramp-Putin mora se okončati nasilje"

Papa Lav XIV izjavio je danas, povodom predstojećeg samita između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci, da se mora postići dogovor za okončanje nasilja u Ukrajini.

- Uvijek se nadam primirju, prestanku nasilja i postizanju dogovora - rekao je papa Lav XIV za agenciju ANSA. Također je postavio pitanje o svrsi rata.

Sastanak evropskih lidera, predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i Trampa održan je danas uoči samita Tramp-Putin, gdje će glavna tema biti načini za okončanje rata u Ukrajini.