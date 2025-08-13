Tramp bi mogao proglasiti vanredno stanje da produži preuzimanje policije Vašingtona na više od 30 dana

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) danas je poručio da je gotovo siguran da će produžiti 30-dnevni rok u kojem je preuzeo kontrolu nad lokalnom policijom u glavnom gradu, sugerišući da bi mogao iskoristiti svoje izvršne ovlasti kako bi zaobišao Kongres.

Tramp je u ponedjeljak preuzeo kontrolu nad Metropolitanskom policijskom upravom i rasporedio 800 pripadnika Nacionalne garde u Vašington (Washington), D.C., kada se pozvao na Član 740 Zakona o samoupravi iz 1973. kao pravni izgovor za federalizaciju policije Vašingtona. Zakon omogućava predsjedniku da proglasi vanredno stanje u glavnom gradu i preuzme kontrolu nad odjelom do 30 dana.

Poziv Kongresu

Tramp je rekao da može proglasiti nacionalno vanredno stanje kako bi još više proširio svoj utjecaj nad Metropolitanskom policijskom upravom, ali je također pozvao Kongres da usvoji zakon kojim bi to učinio.

- Ako je u pitanju nacionalno vanredno stanje, možemo to učiniti bez Kongresa, ali očekujemo da ćemo vrlo brzo biti pred Kongresom - rekao je u Kenedi (Kennedy) Centru, gdje je objavio dobitnike ovogodišnjih priznanja, uključujući glumca Sylvestera Stallonea i rock bend KISS.

Zakon o kriminalu

- Trebat će nam zakon o kriminalu koji ćemo predložiti, a on će se u početku odnositi na Washington. Koristit ćemo ga kao vrlo pozitivan primjer i tražit ćemo produženja za to, dugoročna produženja, jer ne možete imati 30 dana - dodao je.

Tramp je također u potpunosti odbacio rastući pritisak gradonačelnice Vašingtona Muriel Bauser (Bowser) za statusom državnosti okruga, optužujući demokrate da tim potezom žele poboljšati svoj položaj u Kongresu.

- Žele pokupiti dva senatora, a to se neće dogoditi. Status državnosti je smiješan. To je neprihvatljivo... Demokrate to žele jer demokrate imaju, znate, oko 95 posto u ovom malom području – navodi.

U podcastu u utorak, Bauser je ponovila svoj dugogodišnji stav da okrug treba dobiti status državnosti, što bi podrazumijevalo zastupljenost u Kongresu, koju trenutno nema.

- U ovakvim su trenucima Amerika mora znati zašto bi glavni grad vaše nacije – mjesto gdje živi 700.000 američkih poreskih obveznika – trebao biti 51. država – navodi Bauser, misleći na Trampove mjere obračuna u okrugu.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) rekla je novinarima u utorak da su 23 osobe privedene zbog raznih prekršaja nakon Trampove odluke o federalizaciji policijskih snaga. Nije jasno kako se to može porediti s prosječnim brojem hapšenja u gradu s preko 700.000 stanovnika.