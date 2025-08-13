Kanadski premijer potvrdio vojnu i finansijsku podršku Ukrajini

Kanadski premijer Mark Karni (Carney) pridružio se u srijedu virtualnom sastanku Koalicije voljnih o podršci Ukrajini.

Na sastanku je koalicija pohvalila vodstvo i inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i Sjedinjenih Američkih Država, te razgovarala o tekućim naporima za osiguranje mira u Ukrajini uoči pregovora o prekidu vatre između Vašingtona i Moskve, zakazanih za ovaj petak u američkoj saveznoj državi Aljasci, saopćio je ured premijera u službenom saopćenju.

U saopštenju se navodi: "Premijer Karni potvrdio je čvrstu podršku Kanade Ukrajini, uključujući i podršku od 2 milijarde dolara nove vojne podrške i isplatu kredita od 2,3 milijarde dolara putem mehanizma G7 za izvanredne kredite za ubrzanje prihoda."

Lideri su ponovo potvrdili da budućnost Ukrajine moraju odlučiti Ukrajinci, da se granice ne mogu mijenjati silom i da diplomatiju treba podržati vojnim i ekonomskim pritiskom i kredibilnim sigurnosnim garancijama kako bi se zaštitio suverenitet Ukrajine.

Prema saopštenju, sastanak su zajednički vodili britanski premijer Kir (Keir) Starmer, francuski predsjednik Emauel Makron (Emmanuel Macron) i njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), a učestvovali su i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (JD Vance).

Rat u Ukrajini počeo je u februaru 2022. godine i sada traje četvrtu godinu.