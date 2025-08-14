Prije 13 godina preminuo šahovski velemajstor Svetozar Gligorić

Na današnji dan 2012. godine, preminuo je Svetozar Gligorić, jedan od najpoznatijih srbijanskih i regionalnih šahovskih velemajstora. Titulu velemajstora stekao je 1951. i sljedećih 20 godina bio je među najboljim svjetskim šahistima i kandidat za prvaka svijeta. Bivša SFR Jugoslavija je, zahvaljujući njemu, smatrana drugom šahovskom velesilom u svijetu, što je ujedno period najvećeg uspjeha jugoslavenskog šaha. Gligorić je učestvovao u ogromnom broju međunarodnih turnira, od kojih je mnoge osvojio. Među njegove najznačajnije pobjede spadaju one na turnirima u Varšavi (1947.), Hastingsu (1951., 1956., 1959., 1961.), Mar del Plati (1953.), Štokholmu (1954.), Beogradu (1964.), Manili (1968.), Lone Pineu (1972. i 1979.). Tri puta se na međunarodnim turnirima kvalificirao za mečeve kandidata u ciklusu prvenstva svijeta. Jedno od najvećih dostignuća mu je Međuzonski turnir u Portorožu 1958., kad je u jednoj partiji ispustio trijumf i našao se na 2. mjestu iza Mihaila Talja. Iste godine, na Olimpijadi u Minhenu, osvojio je zlatnu medalju za rezultat na prvoj tabli, ispred Botvinika. U Argentini, na turniru u Mar del Plati 1953., Gligorić je pobijedio i bio ispred Najdorfa. Tada je nastao i Gligorićev "patent" u teoriji šahovske igre - poznata Mar del Plata varijanta kraljeve indijske odbrane. Na prvenstvima bivše SFR Jugoslavije 1. mjesto osvojio je 12 puta. Između 1950. i 1982. 15 puta bio je jugoslavenski predstavnik na olimpijadi, osvojivši 12 medalja u ekipnom plasmanu: jednu zlatnu, šest srebrenih i pet bronzanih. Gligorić je poznat i po svojoj novinarskoj karijeri. Bio je stalni dopisnik časopisa “Chess Review” i “Chess Life”. Napisao je i veliki broj knjiga o šahu.

Hans Kristijan Ersted . Wikipedia.org Hans Kristijan Ersted . Wikipedia.org

Rođen fizičar Hans Kristijan Ersted, osnivač nauke o elektromagnetizmu 1777. - Rođen danski fizičar Hans Kristijan Ersted (Christian Ørsted), osnivač nauke o elektromagnetizmu. Otkrio je magnetski učinak struje. Njegovo glavno djelo "Experimenta circa eFectum conFlictus electrici in acum magneticam" znatno je utjecalo na francuskog fizičara i matematičara Andrea Marija Ampera (Marie Ampère). Njemu u čast jedinica za jačinu magnetskog polja u elektormagnetskom CGS sistemu nazvana je "ersted" (oznaka Oe). 1851. - Dok Holidej (Doc Holliday), pravog imena Džon Henri Holidej (John Henry Holliday), američki kockar, revolveraš i zubar, inspiracija za mnoge reditelje američkih vesterna, rođen je na današnji dan. Najpoznatiji je kao prijatelj saveznog maršala Vajata Erpa (Wyatt Earp) i učesnik u čuvenom Obračunu kod O. K. Korala, koji je i ekraniziran. Preminuo je 8. novembra 1887. godine. 1867. - Rođen engleski pisac Džon Golsvorti (John Galsworthy), snažan kritičar društva koje je u svojoj udobnosti neosjetljivo za bijedu i patnje siromašnih, te dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1932. U glavnom djelu, trilogiji o Forsajtima ("Saga o Forsajtima", "Moderna komedija", "Konac djela"), kritički je analizirao englesko društvo. Pisao je i drame, uključujući "Srebrenu kutiju", "Borbu" i "Pravdu", u kojima su ljudi žrtve "slijepih sila" - zakona, javnog mnijenja, novca - koje vitlaju i gospodare njihovim sudbinama. 1941. - Britanski premijer Vinston Čerčil (Winston Churchill) i predsjednik SAD Frenklin Delano Ruzvelt (Franklin Roosevelt) u Drugom svjetskom ratu potpisali "Atlantsku povelju", koja je kasnije postala temelj Povelje UN-a. "Atlantska povelja" je uključivala pravo naroda da izabere oblik vlasti u svojoj zemlji i da teritorijalna promjena nije zakonita bez slobodno izraženog pristanka zainteresiranog naroda.

Danijela Stil . Korisnaknjiga.com Danijela Stil . Korisnaknjiga.com

Rođena američka književnica Danijela Stil 1947. - Rođena Danijela Stil (Danielle Steel), američka književnica, najpoznatija po svojim ljubavnim romanima. Ona je najprodavaniji živi autor i jedan od najprodavanijih pisaca beletristike svih vremena, s više od 800 miliona prodatih primjeraka. 1956. - Umro njemački pisac Eugen Bertolt Fridrih Breht (Eugen Berthold Friedrich Brecht), jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. vijeka. Svjetsku slavu je stekao "Prosjačkom operom", za koju je muziku napisao njemački kompozitor Kurt Vejl (Weill) koji je, kao i Breht, 1933. napustio Njemačku po dolasku nacista na vlast. Vratio se 1948. i nastanio u Istočnom Berlinu, gde je 1949. osnovao "Berlinski ansambl", jedno od najčuvenijih pozorišta u svijetu. Djela: drame "Uspon i pad grada Mahagonija", "Izuzetak i pravilo", "Sveta Jovanka iz klanica", "Puške Tereze Karar", "Majka Hrabrost i njena djeca", "Život Galilejev", "Dobra duša iz Sečuana", "Gazda Puntila i njegov sluga Mati", "Kavkaski krug kredom", "Opera za tri groša", "Doboši u noći", "Bal", "Ranjeni Sokrat", "U džungli gradova", "Čovjek je čovjek", roman "Prosjački roman", zbirke pjesama "Domaća postila", "Svendborške pjesme", "Bukovske elegije". 1958. - Preminuo francuski nuklearni fizičar i hemičar Žan Frederik Žolio Kiri (Jean Frédéric Joliot-Curie), koji je sa suprugom Irenom - kćerkom nobelovaca Pjera i Marije Kiri (Pierre i Maria) - 1935. podijelio Nobelovu nagradu za hemiju. Prvi su stvorili vještačke radioaktivne supstance: nuklide fosfora, azota i silicija. Eksperimentalno su dokazali da se svjetlost može preobratiti u čestice (stvaranje iz gama-kvanta pozitrona i elektrona). Od 1946. je rukovodio Komesarijatom za atomsku energiju i pod njegovim rukovodstvom je 1948. konstruisan prvi francuski atomski reaktor. 1984. - Umro engleski pisac Džon Bojnton Pristli (John Boynton Priestley), autor djela protkanih vedrinom i humorom, ali i društvenom kritikom. Djela: romani "Dobri drugovi", "Englesko putovanje", "Ponoć u pustinji", "Anđeosko sokače", drame "Opasna okuka", "Dođoše do grada", "Inspektor je došao", "Čaša piva", eseji "Engleski komični likovi", "Engleski roman", "Engleski humor", "Dikens i njegov svijet", "Književnost i zapadnjak". 1988. - Preminuo italijanski konstruktor sportskih automobila Enco Anselmo Ferari (Enzo Anselmo Ferrari). Bio je i italijanski vozač brzih automobila i poduzetnik, osnivač tima „Scuderia Ferrari“, kao i automobilske marke “Ferrari”, poznat kao il Commendatore i il Drake. U svojim posljednjim godinama života nazivan je inžinjerom (l'Ingegnere) i velikim starcem (il Grande Vecchio).

Hali Beri . Glossy.espreso.co.rs Hali Beri . Glossy.espreso.co.rs