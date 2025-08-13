Izrael ubio člana elitne Hamasove jedinice povezanog s napadom 7. oktobra

Vojska Izraela saopštila je da je pripadnik Hamasove elitne Nuhba jedinice, koji je učestvovao u napadu 7. oktobra i navodnoj otmici trojice izraelskih vojnika, ubijen prošle sedmice u napadu u Pojasu Gaze.

Abdulah Saeed Abd al-Bakin je, prema vojsci, služio kao zamjenik komandanta čete Nuhba u Hamasovom Centralnom bataljonu Jabalia.

IDF navodi da je Bakin napao vojnu bazu pored graničnog prijelaza Erez, koja služi Upravi za koordinaciju i vezu s Pojasom Gaze, jedinici koja je dio Koordinatora vladinih aktivnosti na teritorijama Ministarstva odbrane.

Također, Bakin je bio umiješan u otmicu vojnika Rona Šermana, Nika Beizera i Tamira Nimrodija iz te baze. Tijela Šermana i Beizera vojska je pronašla na sjeveru Gaze nakon što su ubijeni u zatočeništvu tokom izraelskog napada. Nimrodi je i dalje zarobljen u Pojasu Gaze.

IDF dodaje da je Bakin tokom rata učestvovao u brojnim napadima na trupe koje su djelovale u Gazi. Prema podacima izraelske vojske, ubijen je u napadu koji je 7. augusta izveo 215. artiljerijski puk.