Otkrivena Trampova ponuda Ukrajini u zamjenu za primirje: Evropski čelnici optimistični

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD, razgovarao je jučer sa evropskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom te poručio da su SAD uz neke uvjete spremne pružiti sigurnosne garancije za Ukrajinu, rekle su tri osobe upoznate s razgovorom, a prenosi Politico.

Sastanak je jučer organizirala Njemačka s ciljem koordinacije američkih i evropskih stavova prije Trampovog samita u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Tri osobe - evropski diplomat, britanski dužnosnik i osoba obaviještena o razgovorima - sve su rekle da su SAD spremne igrati neku vrstu uloge u pružanju pomoći Kijevu za odvraćanje buduće ruske agresije, ako se postigne primirje.

Osoba obaviještena o pozivu rekla je da je Tramp naglasio da će preuzeti takvu obvezu samo ako to nije dio NATO-a.

Oprezni optimizam

Trampova otvorenost prema sigurnosnim garancijama - što je bio ključni zahtjev i Ukrajine i Evrope - pomaže objasniti oprezni optimizam koji su evropski dužnosnici izrazili nakon razgovora i prije samita u petak, ističe Politico.

No jedan od izvora za Politico kaže da Tramp nije precizirao šta je mislio pod sigurnosnim garancijama i da je raspravljao samo o širem konceptu.

Podsjetimo, ranije je Tramp govorio da neće dati američke sigurnosne garancije jamstva Ukrajini, već da je za to zadužena Evropa, jer su im komšije.

U jednom od ranijih razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim izjavio je kako će Francuska i Velika Britanija preuzeti odgovornost za te garancije, a ne SAD.