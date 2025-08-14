Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON SASTANKA

Otkrivena Trampova ponuda Ukrajini u zamjenu za primirje: Evropski čelnici optimistični

Sastanak je jučer organizirala Njemačka s ciljem koordinacije američkih i evropskih stavova prije sastanka na Aljasci

Zelenski i Tramp. AP

Dž. R.

14.8.2025

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD, razgovarao je jučer sa evropskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom te poručio da su SAD uz neke uvjete spremne pružiti sigurnosne garancije  za Ukrajinu, rekle su tri osobe upoznate s razgovorom, a prenosi Politico.

Sastanak je jučer organizirala Njemačka s ciljem koordinacije američkih i evropskih stavova prije Trampovog samita u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Tri osobe - evropski diplomat, britanski dužnosnik i osoba obaviještena o razgovorima - sve su rekle da su SAD spremne igrati neku vrstu uloge u pružanju pomoći Kijevu za odvraćanje buduće ruske agresije, ako se postigne primirje.

Osoba obaviještena o pozivu rekla je da je Tramp naglasio da će preuzeti takvu obvezu samo ako to nije dio NATO-a.

Oprezni optimizam

Trampova otvorenost prema sigurnosnim garancijama - što je bio ključni zahtjev i Ukrajine i Evrope - pomaže objasniti oprezni optimizam koji su evropski dužnosnici izrazili nakon razgovora i prije samita u petak, ističe Politico.

No jedan od izvora za Politico kaže da Tramp nije precizirao šta je mislio pod sigurnosnim garancijama i da je raspravljao samo o širem konceptu.

Podsjetimo, ranije je Tramp govorio da neće dati američke sigurnosne garancije jamstva Ukrajini, već da je za to zadužena Evropa, jer su im komšije. 

U jednom od ranijih razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim izjavio je kako će Francuska i Velika Britanija preuzeti odgovornost za te garancije, a ne SAD.

Konačni sporazum

No, Tramp sada prepoznaje da američke sigurnosne garancije moraju biti dio konačnog sporazuma i vidi da SAD u tome igra ulogu, naglasio je britanski dužnosnik. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o Trampovoj otvorenosti prema američkoj ulozi u davanju sigurnosnih garancija.

Kakva god garancija bila, Tramp je jasno dao do znanja da SAD neće nastaviti izravno isporučivati oružje ili trupe Ukrajini, iako će prodavati oružje Evropi koje će koristiti Kijev.

Također je vjerojatno da će to biti ograničeno i moglo bi razočarati ukrajinske pristaše koji žele snažnije garancije od SAD kako bi odvratili Rusiju od moguće ponovne invazije na Ukrajinu nakon završetka borbi.

Tramp se veći dio svog predsjedničkog mandata protivi vojnoj pomoći Ukrajini, ističe Politico. No iako SAD ne šalje izravno oružje, nedavno je dopustio Evropi da kupi američko oružje za slanje u Ukrajinu što je potez za koji njegova administracija tvrdi da je povećao pritisak na Moskvu i uvjerio Putina da sjedne za pregovarački stol.

# EVROPSKA UNIJA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.