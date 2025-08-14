Uoči sastanka Putina i Trampa: Rusija će testirati novo nuklearno naoružanje

Snimci pokazuju pojačane aktivnosti na poligonu Pankovo, na arhipelagu Novaja Zemlja u Barentsovom moru, uključujući povećan broj osoblja, opreme, brodova i aviona povezanih s ranijim testiranjima rakete 9M730 Burevestnik (Storm Petrel).

Džefri Levis (Jeffrey Lewis) iz Instituta za međunarodne studije Middlebury u Kaliforniji i Deker Evelet (Decker Eveleth) iz istraživačko-analitičke organizacije CNA u Virginiji do ovih zaključaka su došli odvojeno, analizirajući satelitske snimke komercijalne kompanije Planet Labs, nastale proteklih sedmica, zaključno s utorkom.

Dok se Vladimir Putin sprema za sastanak sa Donaldom Trampom, prema procjenama američkih istraživača i jednog zapadnog sigurnosnog izvora, Rusija se sprema za novo testiranje svoje nuklearno naoružanje i nuklearno pogonjene krstareće rakete Burevestnik.

Satelitski snimak prikazuje opremu na poligonu Pankovo na ostrvu Južni, na arhipelagu Nova Zemlja u Barentsovom moru, Rusija, 7. augusta 2025 . X

Zasjenit će samit

- Vidimo sve aktivnosti na poligonu – velike količine dopremljenih zaliha za podršku operacijama, kao i kretanje na mjestu odakle se raketa lansira - rekao je Levis.

Zapadni sigurnosni izvor, koji je tražio da ostane neimenovan, potvrdio je za Reuters da Rusija priprema testiranje Burevestnika. Prema Levisovim riječima, test bi mogao biti izveden već ove sedmice, što bi moglo zasjeniti samit Tramp–Putin u Aljasci.

Bijela kuća nije komentarisala mogućnost testiranja, a Pentagon, CIA i Ministarstvo odbrane Rusije odbili su dati izjave. Putin je ranije tvrdio da je oružje, koje NATO naziva SSC-X-9 Skyfall, "nepobjedivo" za sadašnje i buduće protivraketne sisteme, s gotovo neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom.

Prema riječima stručnjaka, razvoj ovog projektila dobio je na važnosti za Moskvu nakon što je Tramp u januaru najavio američki projekat "Zlatna kupola" – unaprijeđeni štit protiv balističkih raketa. Ipak, mnogi analitičari sumnjaju da Burevestnik može u potpunosti izbjeći odbranu, te upozoravaju na rizik od širenja radijacije duž putanje leta.

Podaci nevladine organizacije Nuclear Threat Initiative pokazuju da Burevestnik ima lošu historiju testiranja – od 13 poznatih pokušaja, zabilježena su samo dva djelimična uspjeha.

Nove aktivnosti

Prema satelitskim snimcima, od kraja jula u Pankovu su stigli kontejneri, oprema i osoblje. Na vojnom aerodromu Rogachevo od sredine jula nalaze se dva specijalna aviona s radarskim kupolama, namijenjena prikupljanju podataka tokom testova. Uočen je i najmanje pet brodova povezanih s ranijim probama, a prema podacima sa stranice VesselFinder.com, i teretni brod Teriberka, korišten u prethodnim testiranjima, u utorak je bio na putu ka Novoj Zemlji.

Norveška vojska je saopćila da je Barentsovo more "glavna lokacija za ruska raketna testiranja" te da raspolaže naznakama o pripremama za nove aktivnosti, ali nije precizirala vrstu naoružanja.

Snimci iz jula i avgusta pokazuju pomjeranje zaštitnog skloništa s lansirne rampe, što istraživači ocjenjuju kao jasan znak skorog testiranja.

- Sve ide punom parom - zaključio je Levis.