UN: U julu ubijen rekordan broj civila u Ukrajini

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, broj civila koji su ubijeni ili povrijeđeni u ruskim napadima na Ukrajinu je najveći od maja 2022. godine.

Izvještaj, koji je jučer objavio Ured visokog povjerenika za ljudska prava (OHCHR), navodi da su 283 osobe ubijene, a 1.388 povrijeđeno.

Broj žrtava porastao je za 22.5 posto u poređenju s istim mjesecom prošle godine.

U izvješću se navodi da je gotovo 40 posto žrtava ubijeno u ruskim napadima bespilotnim letjelicama i raketama na ciljeve u ukrajinskom zaleđu, uključujući velike gradove poput Kijeva, Dnjipra i Harkiva.

Napadi bespilotnim letjelicama u blizini prvih crta ratišta uzrokovali su 24 posto žrtava.

Prema promatračima UN-a, teže rusko bombardiranje duž prvih crta ratišta rezultiralo je sa 67 smrtnih slučajeva i 209 povreda među civilima.

Ukrajina se brani od ruske invazije više od tri godine. Prema podacima UN-a, od početka rata ubijeno je više od 13.800 civila, a više od 35.500 povrijeđeno.

Nisu sve žrtve uključene u statistiku UN-a zbog nedostatka pristupa područjima zemlje koja su pod ruskom okupacijom.