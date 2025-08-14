Bizarno upozorenje republikanskog senatora: Ako Amerika uskrati podršku Izraelu, Bog će je uskratiti Americi

Republikanski senator Lindzi Graham (Lindsey) iz Južne Karoline, tokom govora u srijedu svoje stranačke kolege je "upozorio" da bi "Bog mogao povući utikač" Americi ako oni uskrate podršku Izraelu.

Odbacio tvrdnje o genocidu

Njegova izjava dolazi kao direktan odgovor na optužbe kongresmenke Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene), koja je ranije Izrael optužila za genocid nad Palestincima.

Graham je odbacio takve tvrdnje, poručivši da je Izrael "u borbi za opstanak" i okružen neprijateljima "koji bi ih ubili sve da mogu".

- Dosta mi je riječi ‘genocid’. Ako bi Izrael htio počiniti genocid, mogao bi to uraditi, imaju kapacitet. Ali oni to ne rade. Hamas bi ga počinio za 30 sekundi – samo što nema mogućnost. To je ogromna razlika - rekao je Graham.

Senator je poručio republikancima da je Izrael "najpouzdaniji saveznik SAD na Bliskom istoku" i "demokratija okružena ljudima koji bi im prerezali grkljan ako bi mogli". Dodao je da je podrška Izraelu "laka odluka za svakog Amerikanca i svakog kršćanina".

- Ako Amerika povuče podršku Izraelu, Bog će povući podršku nama. To se neće dogoditi dok sam ja tu - poručio je Graham, zaključivši da je "Izrael na strani dobra, a radikalni islamisti na strani zla".

Americi dosta utjecaja

Grin, koja je prošlog mjeseca optužila Izrael za genocid u Gazi, kritikovala je i svoje republikanske kolege zbog podrške toj zemlji, te optužila moćni proizraelski lobi AIPAC da krši američke zakone i djeluje kao "strani agent".

- Svaki novi član Kongresa je nedavno odveden u Izrael da se sastane s premijerom. Riječ je o zemlji s nuklearnim oružjem, zdravstvom i fakultetima koje finansiraju porezni obveznici, a koja itekako ima mogućnosti uništiti svoje neprijatelje – što upravo vidimo u Gazi - rekla je Grin.

Ona je poručila da je spremna "do kraja se boriti" protiv AIPAC-a, uz tvrdnju da je "Americi dosta" ovakvog utjecaja.