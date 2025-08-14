Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VODA PROBILA BARIJERU

Na Aljasci se očekuju rekordne poplave: Ljudi napuštaju svoje domove

Ovo će biti novi rekord, prema svim informacijama kojima raspolažemo, izjavila je meteorologinja

Grad u pripravnosti. Facebook

Dž. R.

14.8.2025

Nakon što je iz ledenjačkog bazena počela istjecati voda, porastao je strah od rekordnih poplava u Juneau, zbog čega je evakuiran dio stanovništva Aljaske, piše BBC.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) iz Juneaua izdala je upozorenje na poplave jer se voda iz ledenjačkog jezera izlila u rijeku Mendenhall, ugrožavajući kuće u okolici.

Lokalne vlasti su već danima upozoravale stanovnike da bi mogli biti prisiljeni na evakuaciju, a u utorak su potvrdile da je voda probila ledenu barijeru i da se poplave očekuju u narednim danima. Ledenjak, popularna turistička atrakcija, udaljen je oko 19 kilometara od Juneaua.

Prema podacima NWS-a, vodostaj je u utorak dosegnuo 3 metra, što je ispod nivoa velike poplave koja počinje na 4.3 metra. 

No, već u srijedu ujutro, porastao je iznad 4.8 metara, što se smatra vrhuncem. 

- Ovo će biti novi rekord, prema svim informacijama kojima raspolažemo - izjavila je meteorologinja Nicole Ferrin na konferenciji za medije u utorak. 

# ALJASKA
# POPLAVE
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.