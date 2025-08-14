Na Aljasci se očekuju rekordne poplave: Ljudi napuštaju svoje domove

Nakon što je iz ledenjačkog bazena počela istjecati voda, porastao je strah od rekordnih poplava u Juneau, zbog čega je evakuiran dio stanovništva Aljaske, piše BBC.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) iz Juneaua izdala je upozorenje na poplave jer se voda iz ledenjačkog jezera izlila u rijeku Mendenhall, ugrožavajući kuće u okolici.

Lokalne vlasti su već danima upozoravale stanovnike da bi mogli biti prisiljeni na evakuaciju, a u utorak su potvrdile da je voda probila ledenu barijeru i da se poplave očekuju u narednim danima. Ledenjak, popularna turistička atrakcija, udaljen je oko 19 kilometara od Juneaua.