Hanter Bajden izjavio da je Epstajn upoznao Melaniju s Trampom: Ona najavila tužbu

Melania Tramp (Trump) je zaprijetila da će tužiti Hantera Bajdena (Hunter Biden) za više od milijardu dolara, nakon što je izjavio da je sa suprugom, američkim predsjednikom Donaldom Trampom, upoznao osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn (Jeffrey Epstein) piše BBC.

Advokati prve dame, koja se udala za Trampa 2005. godine, opisali su Bajdenovu tvrdnju kao "lažnu, omalovažavajuću, klevetničku i zapaljivu". U pismu advokatu Hantera Bajdena zahtijevano je povlačenje izjave i izvinjenje, uz prijetnju tužbom za "više od milijardu dolara odštete".

Navodi se da je prva dama pretrpjela "ogromnu finansijsku i reputacijsku štetu" zbog tvrdnje, koju je Bajden ponovio.

Nema dokaza

Sin bivšeg američkog predsjednika Džo Bajdena (Joe Biden), iznio je tvrdnju ranije ovog mjeseca u intervjuu u kojem je oštro kritizirao Trampove prošle veze s Epstajnom. Tramp je u prošlosti priznao da je poznavao Epstajna, ali tvrdi da su se rastali početkom 2000-ih jer je Epstajn otimao zaposlenike iz Trampovog spa centra na Floridi.

Bajden je rekao filmskom stvaraocu Endruu Kalahanu (Andrew Callaghan) da je Epstajn upoznao Melaniju s Trampom i da su te veze vrlo duboke i široke.

Advokati prve dame tvrde da se Bajden oslanjao na članak na američkoj web stranici Daily Beast koji je kasnije uklonjen nakon što je Melanijin pravni tim osporio njegov sadržaj i naslov.

Uklonjeni članak, koji je djelimično citirao novinara Majkla Vulfa (Michael Wolff), implicirao je da je Melania bila u vezi s poznanikom Epstajna i Trampa kada je upoznala svog sadašnjeg supruga.

Daily Beast je povukao priču nakon pravnih prigovora i izvinio se "zbog bilo kakve zabune ili nesporazuma".

BBC kaže da nema dokaza da su se Melanija i Tramp upoznali preko Epstajna, koji je 2019. godine, prema tvrdnjama bivše i sadašnje američke administracije, izvršio samoubistvo u zatvoru čekajući suđenje zbog optužbi za seksualno zlostavljanje maloljetnika.

Pritisak na Bijelu kuću

Profil iz 2016. u časopisu Harper's Bazaar navodi da su se Melanija i Tramp upoznali u novembru 1998. na zabavi koju je organizovao vlasnik modne agencije.

Pismo advokata dolazi u vrijeme pritiska na Bijelu kuću da objavi takozvane Epstajnove dosijee - dokumente iz istrage protiv osuđenog pedofila.

Prije ponovnog izbora, Tramp je rekao da će ih osloboditi ako se vrati u Bijelu kuću, ali su FBI i Ministarstvo pravosuđa u julu saopštili da ne postoji "inkriminirajući" spisak Epstajnovih klijenata.