Smotrič najavio izgradnju više od 3.000 stambenih jedinica u naselju E1: Ovim sahranjujem ideju palestinske države.

Ministar finansija Izraela Bezalel Smotrič (Smotrich) najavio je da će odobriti tendere za izgradnju više od 3.000 stambenih jedinica u kontroverznom projektu naselja E1.

Kontroverzni izraelski projekat E1 u Istočnom Jerusalemu je bio zamrznut decenijama usred žestokog protivljenja međunarodne zajednice, koja se boji da bi novo naselje blokiralo Palestinu.

- Odobrenje građevinskih planova u E1 sahranjuje ideju palestinske države i nastavlja mnoge korake koje poduzimamo na terenu kao dio de facto plana suvereniteta koji smo počeli provoditi uspostavljanjem vlade - kazao je.

Potencijalna izgradnja novog naselja u takozvanoj zoni E1 već dugo izaziva zabrinutost u međunarodnoj zajednici. To bi podijelilo Zapadnu obalu na sjevernu i južnu regiju i spriječilo razvoj palestinske metropole koja povezuje Istočni Jerusalem s Betlehemom i Ramallahom, za koju Palestinci dugo očekuju da će poslužiti kao temelj njihove buduće države.