Britanski ministar odveo potpredsjednika SAD na pecanje i sada mora platiti kaznu

Tokom posjete američkog potpredsjednika Džej Di Vensa (J-D.Vance) Velikoj Britaniji, ministar vanjskih poslova Dejvid Lemi (David Lammy) ga je odveo na pecanje, za šta nije imao licencu. Zbog toga sada mora platiti kaznu do 2.500 funti.

Lemi nije prije toga kupio licencu za ribolov, koju britanski zakon traži od bilo koje osobe koja ima više od 13 godina i koja želi pecati, čak i na privatnim posjedima.

Šef britanske diplomatije je sebe prijavio Agenciji za zaštitu okoliša te ga očekuje kazna do 2.500 funti, mada tačna cifra i dalje nije poznata.

- Ministar vanjskih poslova uputio je pismo Agenciji za zaštitu okoliša zbog administrativnog propusta, usljed kojeg nisu bile pribavljene odgovarajuće dozvole za ribolov na privatnom jezeru, kao dio diplomatskog angažmana u rezidenciji Chevening House prošle sedmice - stoji u pismu kojeg je Lammyjev ured poslao ovoj agenciji.

Dodali su još i da je Lemi kupio dozvolu "čim je shvatio svoju administrativnu grešku."

Iz Agencije za očuvanje okoliša su kratko saopštili da "svako mora kupiti licencu kako bi se očuvale rijeka i jezera" u Velikoj Britaniji.

Vens se inače referirao na ovaj dio svoje posjete Velikoj Britaniji rekavši kako Lemi i on nisu uspjeli uhvatiti ribu, ali da su to uradila njegova djeca.

- To je jedina mrlja u našim specijalnim vezama - našalio se Vens nakon što je okončao put u Veliku Britaniju, te naveo da su uhvaćene ribe odmah vraćene u jezero.

Vens je pohvalio Lemija kao "dobrog prijatelja" i "vrlo, vrlo ljubaznog domaćina" tokom njihovog sastanka.