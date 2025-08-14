Putin: SAD ulažu iskren napor da riješe ukrajinsku krizu

Vladimir Putin izjavio je da Sjedinjene Američke Države ulažu "iskren napor" da pronađu rješenje krize u Ukrajini te je sugerisao da Moskva i Vašington mogu postići dogovor o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi mogao ojačati mir.

Ruski lider često svoju sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu i bombardovanje civilnih centara naziva "krizom" ili "specijalnom vojnom operacijom".

Ova izjava dolazi dok se ruski lider priprema za susret oči u oči sa Donaldom Trampom na Aljasci sutra.

Tramp je jučer novinarima rekao da bi mogao posredovati u organizaciji drugog sastanka koji bi uključivao i Putina i Volodimira Zelenskog, ukoliko prvi susret na Aljasci protekne uspješno, javlja Sky News.

Međutim, Rusija nije dala nikakav znak da je spremna na ustupke, dok Ukrajina izražava zabrinutost da bi Tramp mogao postići dogovor bez njihovog učešća.