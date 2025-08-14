Detalji susreta Putina i Trampa: Samo prevodioci smiju prisustvovati

Kako je objavio Kremlj, ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sastat će se sutra u vojnoj bazi Elmendorf‑Richardson u Anchorageu u 21:30 po našem vremenu. Riječ je o neformalnom susretu "jedan na jedan”, uz prisustvo isključivo prevodilaca.

Nakon toga uslijedit će radni doručak sa delegacijama, a samit će biti zaključеn zajedničkom konferencijom za medije.

- Centralna tema sastanka bit će rješavanje krize u Ukrajini, ali dvojica predsjednika razgovarat će i o trgovinskoj i privrednoj saradnji - izjavio je Jurij Ušakov, savjetnik u Kremlju.

Ovaj samit, zakazan za 15. august 2025., bit će prvi susret dvojice čelnika na američkom tlu još od samita 1988. godine.

Bijela kuća opisuje sastanak kao "vježbu slušanja”, gdje Tramp želi bolje razumjeti ruske stavove, ali ne očekuje dogovor o prekidu vatre tog dana. Očekuje se da bi u sljedećoj fazi mogao uslijediti trilateralni susret na kojem bi uz Trumpa i Putina bio prisutan i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski,pod uslovom da ovaj susret donese napredak.