Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 170 zatvorenika

Rusija i Ukrajina razmijenile su po 86 zatvorenika, među kojima su i ukrajinski civili pritvoreni u Rusiji od 2014., 2016. i 2017. godine, saopštio je u srijedu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Među oslobođenima su i vojnici koji su branili Mariupolj u jednoj od ključnih bitaka na početku rata.

- Gotovo svi oni zahtijevaju medicinsku njegu i značajnu rehabilitaciju - rekao je Zelenski.

Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali su u razmjeni, saopćilo je rusko ministarstvo odbrane.

Oslobođeni ruski vojnici nalaze se u Bjelorusiji radi "psihološke i medicinske pomoći", dodalo je ministarstvo.

Rusija i Ukrajina su od početka pregovora početkom ove godine razmijenile stotine zatvorenika, javlja Sky News.

To je jedini suštinski rezultat pregovora, za koje se Vladimir Putin optužuje da ih koristi kao simboličan potez kako bi uvjerio Donalda Trampa da je ozbiljan u vezi sa okončanjem rata, dok istovremeno nastavlja voditi politiku dugotrajnog rata sa sporim, postepenim teritorijalnim napredovanjima u Ukrajini.