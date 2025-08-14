Papa Lav XIV pozvao na okončanje ratova u Ukrajini i Gazi

Poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana papa Lav XIV pozvao je na okončanje ratova u Ukrajini i Gazi, pozivajući svjetske lidere da daju prioritet dijalogu nad nasiljem, javlja Anadolu.

- Sveta Stolica ih ne može zaustaviti... ali mi radimo, recimo tako, na mekoj diplomatiji, uvijek pozivajući, podstičući težnju za nenasiljem kroz dijalog i traženje rješenja, jer se ovi problemi ne mogu riješiti ratom - rekao je papa Lav sinoć.

Obraćajući se novinarima u Castel Gandolfu, gdje provodi dio ljetnog odmora, papa Lav se osvrnuo na razgovore o okončanju rata u Ukrajini i pogoršanje humanitarne krize u Gazi.

Komentirao je i sutrašnji sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.

- Uvijek moramo tražiti prekid vatre. Nasilje, mnoge smrti, moraju prestati. Da vidimo kako mogu postići dogovor. Jer nakon sveg ovog vremena, koja je svrha rata? Uvijek moramo tražiti dijalog, diplomatske napore, a ne nasilje, a ne oružje - poručio je.

Također je izrazio duboku zabrinutost zbog situacije u Gazi, gdje su borbe i blokada mnoge ostavile bez hrane.

- Humanitarna kriza mora biti riješena. Ne možemo ovako nastaviti. Svjesni smo nasilja terorizma i odajemo počast mnogima koji su umrli, kao i taocima, oni moraju biti oslobođeni. Ali moramo misliti i na mnoge koji umiru od gladi - upozorio je papa Lav.

Papa je ove ciljeve opisao kao dio meke diplomatije Svete Stolice, pristupa za koji kaže da je ključan za pitanja koja se ne mogu riješiti ratom.