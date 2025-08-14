Rusija optužuje Brisel: Sprema se rušenje Orbana, opozicija bijesna

Lider opozicije Peter Mađar (Peter Magyar) žestoko je udario, optužujući Rusiju za otvoreno miješanje u unutrašnje poslove njegove zemlje.

Promjena režima

Povod je eksplozivno saopćenje ruske vanjske obavještajne službe (SVR) u kojem se tvrdi da Evropska komisija planira “promjenu režima” u Budimpešti.

Premijer Viktor Orban, na vlasti od 2010. godine, već mjesecima trpi kritike iz Brisela zbog bliskih veza s Moskvom i protivljenja slanju oružja Ukrajini.

Mađar, čija centrističko-desničarska stranka Tisza trenutno vodi u anketama ispred Orbanovog Fidesza, poručio je da je ovo direktan pokušaj utjecaja na mađarske birače.

Ozbiljna prepreka

SVR je u svom saopštenju rekao da je Evropska komisija trenutnu vlast ocijenila kao ozbiljnu prepreku.

Prošlog oktobra Orban se snažno protivio naporimada zabrani uvoz ruskih energenata, te da izvršna vlast EU pokušava srušiti njegovu vladu.

Mađar je istakao da Rusija pokušava uticati na birače u Mađarskoj.

- Jučer je zvanično pokrenuta operacija protiv Mađarske. Strana, savezništvu neprijateljska zemlja aktivno se miješa u unutrašnja pitanja naše države, napisao je Mađar na Facebooku.

Ministar vanjskih poslova Peter Sijarto odgovorio je da u ovim optužbama “nema ništa novo”, podsjećajući na ranije Orbanove tvrdnje da EU želi nametnuti marionetsku vladu u Budimpešti.