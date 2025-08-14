Palestina pozdravila odluku Južnog Sudana da odbije prisilno preseljenje stanovništva Gaze

Palestinska uprava (PU) je u četvrtak pozdravila odluku Južnog Sudana da odbije prisilno preseljenje stanovništva Gaze na svoju teritoriju, ocijenivši taj potez kao stav u odbrani pravde i međunarodnog prava.

U saopćenju koje je prenijela zvanična novinska agencija Wafa, PU je naveo da predsjednik Mahmud Abas i palestinski narod "visoko cijene principijelni stav" koji je zauzeo Juba, a koji, kako je rečeno, odbija biti dio bilo kakve sheme usmjerene na brisanje palestinskog pitanja ili podrivanje jedinstva palestinskog naroda i njihove zemlje.

Također je pohvalila Južni Sudan što se klonio saučesništva u izraelskoj kampanji izgladnjivanja i prisilnog raseljavanja u Gazi, suprotno međunarodnim rezolucijama.

U srijedu je Ministarstvo vanjskih poslova Južnog Sudana izdalo saopćenje u kojem odbacuje medijske navode da je u pregovorima s Izraelom o prihvatu Palestinaca iz Gaze, nazvavši te tvrdnje neutemeljenim i da nisu odraz zvanične politike.

Demantij je uslijedio nakon što su se u medijima pojavili izvještaji da Izrael razmatra mogućnost premještanja Palestinaca iz Gaze u Južni Sudan.