Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

METEOALARM

Prijetnja iznenadnog ljeta: Oluja Floris stiže u dijelove Velike Britanije

Zona upozorenja obuhvata Škotsku, dijelove Sjeverne Irske, sjeverni Vels i sjever Engleske

Oluja Floris u Velikoj Britaniji. Društvene mreže

A. H. K.

14.8.2025

U dijelovima Velike Britanije stupa na snagu upozorenje na vremenske prilike. Očekuje se da će oluja Floris uzrokovati ozbiljne poremećaje u saobraćaju.

Žuto upozorenje na vjetar za sjeverne dijelove Velike Britanije postalo je aktivno jutros i trajat će 24 sata.

Željeznički operater rekao je putnicima da ne putuju sjeverno od Njukasla, dok je Avanti West Coast savjetovao putnicima da ne putuju sjeverno od Prestona, koji će biti "jako pogođen" vremenskim prilikama.

Oluja bi također mogla poremetiti cestovni, zračni i trajektni saobraćaj te zatvoriti mostove.

Meteorološki zavod saopćio je da će veći dio Škotske biti pogođen jakim kišama i vjetrovima brzine do 137 km/h.

Očekuje se da će zapadna obalna područja podnijeti najveći teret oluje, iako će jaki vjetrovi i kiša vjerovatno uzrokovati poremećaje na festivalima u Edinburgu.

Operater trajekta CalMac je također izdao niz otkazivanja prije oluje.

Najjači vjetrovi će vjerovatno pogoditi Škotsku u ponedjeljak poslijepodne i navečer.

Zona upozorenja obuhvata Škotsku, dijelove Sjeverne Irske, sjeverni Vels i sjever Engleske.

# OLUJA
# ENGLESKA
# SJEVERNA IRSKA
# VELIKA BRITANIJA
# ŠKOTSKA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.