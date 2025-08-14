Tramp šalje avione i brodove za obračun s narkobandama

Pentagon je počeo pripreme za operacije koje bi mogle označiti novu eru u militarizaciji „rata protiv droge.“

Prema izvorima Reutersa, američke zračne i pomorske snage se već mobiliziraju kako bi se suprotstavile narko-kartelima u Latinskoj Americi, Sinaloa kartelu, venecuelanskoj grupi Tren de Aragua i drugim označenim organizacijama.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je obračun s narkokartelima postavio kao centralni cilj svoje administracije, kao dio širih napora za ograničavanje migracija i osiguranje južne granice SAD-a.

U februaru su karteli formalno proglašeni stranim terorističkim organizacijama, a sada se razmatra i mogućnost zračnih i pomorskih operacija, uz intenziviran zračni nadzor ciljanih organizacija. Međutim, Meksiko je jasno poručio da američka vojna prisutnost na tlu nije opcija.

Stručnjaci upozoravaju na rizike, unilateralne vojne akcije bez odobrenja Kongresa mogu narušiti suverenitet i destabilizirati ionako napete regionalne odnose.