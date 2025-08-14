Izraelski ministar finansija: Po božanskom obećanja Zapadna obala je izraelska

Najava izraelskog ministra finansija Bezalela Smotriča (Smotricha) da će krenuti u izgradnju 3.401 novog stambenog objekta u tzv. zoni E1, području između istočnog Jeruzalema i ilegalnog naselja Maale Adumim, i to nakon pauze duge dvije decenije, izazvala je oštre kritike.

Političko rješenje

Ova odluka dolazi uprkos snažnim međunarodnim pritiscima da se izgradnja u toj strateški osjetljivoj oblasti, koja se nalazi izvan Zelene linije, zaustavi.

Kritičari upozoravaju da bi povezivanje Maale Adumima s Jeruzalemom praktično presjeklo palestinsku teritoriju na dva dijela, onemogućivši slobodno kretanje između Ramalaha i Betlehema, te ozbiljno ugrozilo mogućnost bilo kakvog budućeg političkog rješenja.

Smotrič otvoreno poručuje da ovaj projekat ima za cilj "otkazivanje ideje palestinske države".

- Planovi gradnje u E1 poništavaju ideju palestinske države i nastavljaju niz koraka koje poduzimamo na terenu u sklopu plana de facto suvereniteta, s kojim smo počeli formiranjem ove vlade - kazao je Smotrič, dodajući da je vrijeme da se "prekinu decenije međunarodnih pritisaka i zamrzavanja" te povežu Maale Adumim i Jeruzalem.

Palestinski san

U svojim izjavama otišao je i korak dalje, tvrdeći da Zapadna obala pripada Izraelu "po božanskom obećanju".

- Oni će pričati o palestinskom snu, a mi ćemo nastaviti graditi jevrejsku stvarnost. Ta stvarnost konačno sahranjuje ideju palestinske države, jer nema šta da se prizna niti kome da se prizna. Zapadna obala je dio Izraela po božanskom obećanju - poručio je Smotrič, naglašavajući da u ovom projektu ima punu podršku premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua).

Odluka o gradnji u zoni E1, koja se već dugo smatra "crvenom linijom" za međunarodnu zajednicu, mogla bi dodatno povećati napetosti na terenu i izazvati nove talase osuda prema izraelskoj politici naseljavanja.