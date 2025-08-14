Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIVREMENA SUSPENZIJA

Vašington ublažio sankcije Moskvi pred historijski susret na Aljasci

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država je privremeno suspendovalo određene finansijske sankcije prema Rusiji

Saopćenje Ministarstva finansija. OFAC

M. Až.

14.8.2025

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država u srijedu je privremeno suspendovalo određene finansijske sankcije prema Rusiji, do 20. augusta, kako bi se omogućile pripreme za samit koji će u petak biti održan između američkog i ruskog lidera na Aljasci.

U saopćenju Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD-a navedeno je da se izuzeće odnosi na transakcije koje su "uobičajene i neophodne za prisustvo ili podršku sastancima u saveznoj državi Aljasci između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Ruske Federacije".

Istaknuto je da ovaj potez ne znači deblokadu ili oslobađanje bilo koje imovine koja je do sada bila zamrznuta ili ograničena u okviru sankcija protiv Rusije.

Predstojeći sastanak licem u lice između Donalda Trampa i Vladimira Putina biće prvi susret aktuelnih američkog i ruskog predsjednika od 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Džoom Bajdenom u Ženevi, Švicarska.

Ovo će također biti prvi put da ruski lider kroči na tlo Aljaske od 1867. godine, kada je Rusko carstvo prodalo ovu teritoriju Sjedinjenim Državama.

# SAD
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.