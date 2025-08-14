Vašington ublažio sankcije Moskvi pred historijski susret na Aljasci

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država u srijedu je privremeno suspendovalo određene finansijske sankcije prema Rusiji, do 20. augusta, kako bi se omogućile pripreme za samit koji će u petak biti održan između američkog i ruskog lidera na Aljasci.

U saopćenju Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD-a navedeno je da se izuzeće odnosi na transakcije koje su "uobičajene i neophodne za prisustvo ili podršku sastancima u saveznoj državi Aljasci između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Ruske Federacije".

Istaknuto je da ovaj potez ne znači deblokadu ili oslobađanje bilo koje imovine koja je do sada bila zamrznuta ili ograničena u okviru sankcija protiv Rusije.

Predstojeći sastanak licem u lice između Donalda Trampa i Vladimira Putina biće prvi susret aktuelnih američkog i ruskog predsjednika od 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Džoom Bajdenom u Ženevi, Švicarska.

Ovo će također biti prvi put da ruski lider kroči na tlo Aljaske od 1867. godine, kada je Rusko carstvo prodalo ovu teritoriju Sjedinjenim Državama.