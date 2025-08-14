Iranci odgovorili na priču o Velikom Izraelu: Je li antisemitizam kad Netanjahu to prizna?

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči reagovao je nakon što je premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio da sanja o Velikom Izraelu

Aragči odgovorio Netanjahuu.

M. Až.

14.8.2025

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči reagovao je nakon što je premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio da sanja o Velikom Izraelu. Aragči je podijelio vijest s izraelskog portala i postavio pitanje: "Je li antisemitizam ako Netanjahu sam to prizna?"

Netanjahu je za i24 rekao da osjeća da je na "historijskoj i duhovnoj misiji" i da je "vrlo" vezan za viziju Velikog Izraela, koja uključuje područja predviđena za buduću palestinsku državu, a moguće i teritorije današnjeg Jordana i Egipta.

Izraz Veliki Izrael koristio se nakon Šestodnevnog rata 1967. godine za označavanje Izraela i teritorija koje je tada osvojio – Istočni Jerusalem, Zapadna obala, Pojas Gaze, Sinajski poluotok i Golanska visoravan. Raniji cionisti, uključujući Ze'eva Jabotinskog, prethodnika Netanjahuove stranke Likud, također su koristili ovaj pojam za današnji Izrael, Gazu, Zapadnu obalu i teritorije današnjeg Jordana.

Mnogi koji su upozoravali na koncept Velikog Izraela optuživani su za širenje antisemitskih teorija zavjere.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
