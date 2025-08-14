Tramp: Volio bih da Izrael dozvoli međunarodnim novinarima ulazak u Gazu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da bi "volio da vidi" kako Izrael dopušta međunarodnim novinarima da izvještavaju iz opkoljenog Pojasa Gaze, javlja Anadolu.

Od oktobra 2023. Izrael je zabranio ulazak međunarodnim novinarima u Gazu, uz rijetke izuzetke koji se odnose na strogo kontrolirane posjete u pratnji izraelske vojske. Većina izvještaja iz Gaze dolazi od lokalnih palestinskih novinara, od kojih je najmanje 184 ubijeno od početka rata, prema podacima Komiteta za zaštitu novinara.

- Volio bih da se to desi. Ne bih imao ništa protiv da novinari uđu - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu.

- To je vrlo opasna pozicija, kao što znate, ako ste novinar, ali volio bih da se to desi - dodao je.

U nedjelju navečer, dopisnici Al Jazeere Arabic iz Gaze, Anas al-Šarif, Mohamed Kraikea i još troje drugih, poginuli su u izraelskom napadu na novinarski šator u blizini bolnice Al-Shifa u gradu Gaza.