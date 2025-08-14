Kremlj spušta očekivanja od sastanka Trampa i Putina na Aljasci

Kremlj je danas saopštio da se ne očekuje konačni dokument nakon sutrašnjeg sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Aljasci.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da se takav dokument "ne očekuje" i da ništa nije pripremljeno. "I malo je vjerovatno da će biti ikakvog dokumenta", dodao je.

Peskov je potvrdio da će se nakon summita održati zajednička konferencija za novinare, te da će Putin iznijeti "niz sporazuma i dogovora koje će postići".

Naglasio je da su pripreme za sastanak obavljene u ograničenom vremenskom okviru, da se trenutni razgovori o ratu u Ukrajini vode bilateralno, a stav Kijeva će biti razmatran u kasnijoj fazi.

On je podsjetio da je prethodni susret Putina sa posebnim izaslanikom Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, u Moskvi bio produktivan i da je utro put summitu.

Sastanak nasamo između Putina i Trampa održat će se u zajedničkoj bazi Elmendorf-Richardson u Enkoridžu, najvećem gradu na Aljasci.