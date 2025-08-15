Ena Begović: 25. godišnjica pogibije dive regionalnog glumišta

Na današnji dan 2000. godine, u saobraćajnoj nesreći na otoku Brač, poginula je jedna od najslavnijih hrvatskih glumica Ena Begović. Imala je samo 40 godina, a svi koji su je lično poznavali govorili su o ženi koja je voljela čitati, bila tiha, imala odličan smisao za humor, živjela povučen život ispunjen radom, okružena krugom bliskih prijatelja. Te, 2000. godine, Ena se udala za poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana te ostvarila kao majka. Nažalost, u majčinskoj ulozi glumica nije imala prilike dugo uživati, jer je tog kobnog 15. avgusta njena kćerkica Lana, koja je bila s majkom u automobilu, ali je preživjela nesreću, imala samo 45 dana. Ena je debitirala u filmu “Ivan Goran Kovačić”, a prvu zapaženiju ulogu ostvarila u filmu “Pad Italije”, 1981. godine. Međutim, pozorišne daske su joj donijele i slavu i priznanja. Punih 16 godina bila je prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, odigravši više od 20 glavnih uloga među kojima se izdvajaju Desdemona, kontesa Nera, barunica Castelli, Teuta, Ana Karenjina... U bogatoj 20-godišnjoj karijeri za svoje uloge dobila je niz priznanja i nagrada među kojima i Zlatnu arenu Pulskog festivala, a snimila je i više od deset filmova od kojih su najpoznatiji: “Glembajevi”, “Treća žena”, “Pad Italije” i “Četverored”. Diva hrvatskog i regionalnog glumišta ostala je zapamćena kao jedna od najljepših glumica te žena izrazite senzualnosti i velike harizme.

Rođen francuski vojskovođa i car Napoleon I Bonaparte 1769. - Rođen francuski vojskovođa i car Napoleon I Bonaparte (Napoleone Buonaparte), jedan od najvećih osvajača u historiji, čiji su pohodi izmijenili Evropu i okončali feudalizam. Reformisao je administraciju, prosvjetu, finansije i sudstvo, dao Francuskoj nov krivični i građanski zakon, zaključio konkordat s papom Pijem VII i privremeno suzbio aspiracije Velike Britanije i Austrije. Koristeći uspjehe, 1804. se proglasio carem, nastavio osvajanja i zaveo apsolutističku vladavinu. Napoleonove pobjede od 1805. do 1809. su omogućile potpunu političku i ekonomsku prevlast Francuske nad većim dijelom zapadne, srednje i južne Evrope, a, pokušavajući da pokori cijelu Evropu, 1812. se odlučio na invaziju Rusije. Poraz koji je tada doživio označio je početak njegovog kraja, a moć Francuske, iscrpljene ratovima i privrednom krizom, slomljena je porazom 1813. kod Lajpciga. Saveznici su ušli u Pariz krajem marta 1814., a Napoleon je abdicirao i prognan na sredozemni otok Elba. Odatle se vratio u Pariz u martu 1815., ali je već u junu konačno putučen kod Vaterloa i prognan na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je umro 1821. godine. 1771. - Škotski pisac Volter Skot (Walter Scott), tvorac modernog historijskog romana, rođen je na današnji dan. Sakupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz historije Škotske. Preveo je na engleski jezik bh. narodnu baladu "Hasanaginica". Djela: romani "Veverli", "Gaj Manering", "Starinar", "Rob Roj", "Ajvanho", "Kenilvort", "Kventin Dervard", "Grof Robert". 1883. - Rođen Ivan Meštrović, najistaknutiji vajar hrvatske moderne skulpture i svojedobno vodeća ličnost umjetničkog života u Zagrebu. Svrstan je među istaknute osobe svjetske umjetnosti prve polovine 20. vijeka. Slikao je u ulju (“Moja mati”, 1911.), pisao eseje (“Moji razgovori s Michelangelom”, 1926.), memoare o javnom i političkom životu svog doba (“Uspomene na političke ljude i događaje”, 1969.) i pripovijetke (“Ludi Mile”, 1970.). Godine 1952., poklonio je hrvatskom narodu Galeriju i Kaštelet u Splitu, Atelijer Meštrović u Zagrebu i porodičnu grobnicu, crkvicu Presvetog Otkupitelja u Otavicama u kojoj je, prema vlastitoj želji, pokopan. U Vrpolju je 1972. godine otvorena Spomen-galerija "Ivan Meštrović" s četrdesetak njegovih djela. 1888. - Rođen engleski pukovnik Tomas Edvard Lorens (Thomas Edward Lawrence), poznat kao Lorens od Arabije, arheolog, istraživač, pisac i ratnik. Istakao se u borbama na Bliskom istoku i Saudijskoj Arabiji u Prvom svjetskom ratu - kad je okupio Arape, neprijateljski raspoložene prema Otomanskom carstvu. Spretno koristeći želju Arapa za slobodom, ostvario je mnoge ciljeve britanske kolonijalne politike. 1924. - Rođen engleski pisac Robert Okston Bolt (Oxton), poznat po popularnim, inteligentno, ali tradicionalno pisanim dramama s vještim zapletom, poput "Čovjeka za sva vremena" o životu Tomasa Mora, jedne od najboljih historijskih drama pisanih u 20. vijeku. Ostala djela: drame "Trešnja u cvatu", "Tigar i konj", "Blagi Džek", "Braća i sestre", "Vivat! Vivat Regina!", "Stanje revolucije", filmski scenariji "Čovjek za sva vremena" , "Lorens od Arabije", "Doktor Živago", "Rajanova kći".

