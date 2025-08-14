U Senegalu se okupilo oko dva miliona ljudi povodom “Velikog Magala"

Oko dva miliona ljudi okupilo se u gradu Touba, u Senegalu, kako bi obilježili duhovni nivo za koju se vjeruje da ju je dostigao osnivač tarikata Muridija, šejh Ahmedu Bamba, tokom svog progona od strane francuske kolonijalne uprave, javlja Anadolu.

Prema hidžretskom kalendaru, svake godine 18. dana mjeseca safera obilježava se “Veliki Magal (Pohvala)”, a ove godine održan je po 131. put. Muridije su se okupile u Toubai, gradu udaljenom 200 kilometara od Dakara, koji se smatra svetim. Grad u kojem je osnovan tarikat od ranih jutarnjih sati bio je preplavljen posjetiocima.

Stotine hiljada ljudi iz svih dijelova Senegala, kao i iz zemalja gdje živi mnogo Senegalaca, poput SAD-a, Francuske i Italije, stajali su u kilometrima dugim redovima kako bi posjetili Veliku džamiju u Toubai i mezar šejha Ahmedua Bambe.

Na volof jeziku riječ “Magal” znači “pohvala”, a na ovom događaju obilježava se duhovni stepen za koji se vjeruje da ga je Bamba stekao 1895. godine tokom progona u Gabon od strane francuske kolonijalne uprave. Tokom komemoracije, muridi u Toubai uče zajedničke dove, posjećuju rodbinu i zajedno obavljaju ibadet.

"Sufijski otpor" francuskom kolonijalizmu

Islam je u Senegal stigao u 11. stoljeću zahvaljujući trgovcima i učenjacima iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Tokom sredine 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća tarikati su se brzo širili zemljom.

Senegal je bio jedno od središta francuskih kolonijalnih aktivnosti u Zapadnoj Africi. Kolonijalna oblast poznata kao “Francuska Zapadna Afrika”, koja je obuhvatala teritorije današnjeg Benina, Burkine Faso, Obale Slonovače, Gvineje, Malija, Mauritanije, Nigera, Senegala i Toga, upravljala se iz Senegala.

Iako su Francuzi pokušavali zabraniti širenje islama, pasivni otpor sufijskih tarikata spriječio je njihovo nastojanje. Za razliku od Alžira, Senegal nije pružao oružani otpor kolonijalnoj vlasti, ali su muridi, ticanije i muslimanski trgovci pregovarali s Francuzima radi zaštite svojih interesa.

U tom kontekstu posebno se istakao šejh Ahmadu Bamba (1853–1927), osnivač Muridije, čiji nenasilni otpor kolonijalizmu izazvao oštre reakcije Francuza. Zbog sve veće popularnosti, naročito u ruralnim područjima, i brzog širenja tarikata, Bamba je više puta progonjen pod različitim optužbama.

Trideset tri godine života proveo je u progonstvu ili pod nadzorom, kako u Senegalu tako i van njega. Progon u Gabon imao je poseban značaj za širenje tarikata. Francuska vojska ga je, pod optužbom za “podsticanje pobune”, poslala u grad Mayumba u Gabonu. Tamo je, pod strogim nadzorom, proveo oko 42 mjeseca u jednoj crkvi, gdje je napisao brojna vjerska djela.

Nakon Gabona, prognan je na jug Mauritanije, a u Senegal se vratio tek 1902. godine, ali je do kraja života bio izložen stalnim ograničenjima kolonijalne vlasti.

Jedan od najvažnijih vjerskih događaja

Bambini učenici ovaj progon ne smatraju porazom, nego pobjedom koja je njihovom šejhu donijela viši duhovni stepen. Progon je povećao ljubav naroda Senegala prema Bambi, doveo do porasta njegovih sljedbenika i učvrstio Muridiju kao sunitsku sufijsku tradiciju islama u zemlji.

Prvi Magal održan je godinu dana nakon Bambine smrti 1927. godine, na inicijativu njegovog sina Muhammeda Mustafe Mbackea. Iako su prva obilježavanja bila skromnija, danas se Magal smatra jednim od najvećih vjerskih događaja Afrike.

Magalu prisustvuju ne samo članovi tarikata, nego i politički i društveni vrh zemlje – uključujući predsjednika, premijera, privrednike, umjetnike, pa čak i strane diplomate – koji tada posjećuju Touba i sadašnjeg muridskog vođu Serigne Mountakha Mbackea.

Sekularno društvo i konzervativna tradicija

Šejh Bamba, koji je imao značajnu ulogu u borbi Senegala za nezavisnost, zbog svoje metode otpora i cijene koju je platio, u nekim zapadnim izvorima poređen je s Mahatmom Gandijem, te je dobio nadimak “Muslimanski Gandhi”.

Nakon sticanja nezavisnosti 1960. godine, Senegal je postao sekularna država, ali sufijski tarikati ostali su ključni u društvenom i političkom životu. Prema politologinji Lucy Creevey, u Senegalu je uspostavljena čvrsta ravnoteža između modernog sekularnog državnog uređenja i muslimanske konzervativne tradicije.

Vjeruje se da je upravo ta ravnoteža razlog što Senegal nije pogođen radikalnim terorističkim grupama koje su destabilizirale skoro sve zemlje Zapadne Afrike. Ovi tarikati nisu poštovani samo od svojih sljedbenika, nego uživaju ugled i kod većine društva, te se smatraju važnim faktorom društvenog pomirenja.