Tramp: Za nekoliko minuta ću znati hoće li sastanak s Putinom biti kratak

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će vrlo brzo nakon početka sutrašnjeg susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom znati da li će sastanak trajati kratko. Naglasio je važnost predstojećih razgovora i s Putinom i s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, ali i poručio da bi sastanak s ruskim liderom mogao biti naglo prekinut.

- Znat ću u prve dvije minute, tri minute, četiri minute ili pet minuta, kao što obično saznajemo hoćemo li imati dobar ili loš sastanak. A ako je to loš sastanak, završit će se vrlo brzo - rekao je Tramp.

Kremlj je ranije ove sedmice saopštio da njegovi uslovi za okončanje rata u Ukrajini ostaju isti kao i 2024. godine – traže povlačenje ukrajinskih snaga iz regija koje je Rusija zauzela.

- To je rat koji se nikada nije trebao dogoditi. Da nisam predsjednik, po mom mišljenju, mnogo bi radije... preuzeo cijelu Ukrajinu. Ali ja sam predsjednik i on se neće petljati sa mnom - dodao je Tramp.

Američki predsjednik je dodao da nije siguran može li se odmah postići prekid vatre, ali je izrazio spremnost da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma.