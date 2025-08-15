ELMENDORF-RICHARDSON

Pripreme u toku na Aljasci uoči sastanka Trumpa i Putina

Sigurnosne mjere su vidno pojačane širom Enkoridža, a američka Tajna služba i vojna policija koordiniraju kontrolne punktove i patrole

Zajednička baza Elmendorf-Richardson. AP

Anadolija

15.8.2025

U Enkoridžu na Aljasci u toku su pripreme uoči zakazanog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji će se održati u petak, 15. augusta, javlja Anadolu.

Dvojica lidera sastat će se u Zajedničkoj bazi Elmendorf-Richardson, dugogodišnjem strateškom objektu koji američka vojska koristi za arktičke operacije i praćenje aktivnosti Rusije. Ovo će biti njihov prvi sastanak na Aljasci.

U četvrtak su se predstavnici medija okupili ispred baze, postavljajući opremu za prenos i čekajući dolazak zvaničnih delegacija. Sigurnosne mjere su vidno pojačane širom Enkoridža, a američka Tajna služba i vojna policija koordiniraju kontrolne punktove i patrole.

