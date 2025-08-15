Demonstranti se okupili na Aljasci uoči samita Trampa i Putina

Demonstranti s ukrajinskim zastavama, suncokretima i transparentima okupili su se u Anchorageu, gdje će kasnije danas Donald Tramp (Trump) i Vladimir Putin razgovarati o sukobu u Ukrajini.

Dok su automobili koji su prolazili trubili u znak podrške, broj demonstranata rastao je, protežući se niz autoput u Anchorageu.

Demonstracije je organizirala organizacija za socijalnu pravdu Stand Up Alaska, koja je ranije ove sedmice na društvenim mrežama objavila: „Aljaske zajednice su ujedinjene. Ne želimo ratne zločince ovdje gore.“

Na ogromnom transparentu koji je držalo desetak ljudi pisalo je: „Ukrajina i Aljaska - Rusi nikad više!“

Aljaska je nekada bila dio Ruskog carstva, sve dok je prije 158 godina nisu kupile SAD.